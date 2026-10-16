Trumpas paskelbė apie stabdomą ginklų pardavimą sąjungininkams: paaiškino, kas vyksta

Jis apkaltino buvusį prezidentą Joe Bideną perdavus Ukrainai daug „Patriot“ ir „Tomahawk“ raketų bei kitos ginkluotės, už kurią, anot jo, niekas nesumokėjo.
D. Trumpas taip pat priminė pareikalavęs, kad Europos šalys sumokėtų už Kyjivui tiekiamą ginkluotę. Tačiau dabar, pasak jo, JAV sustabdė tiekimą, nes ginklų „reikia mums patiems“.
„Jie mums mokėjo, o mes jiems siuntėme ginklus. Tačiau pastaruoju metu šaudmenis tiesiog pasiliekame sau, nes jų reikia mums patiems. Kai papildysime savo atsargas, iš tikrųjų jas papildysime, vėl pradėsime leisti mūsų sąjungininkėms pirkti iš mūsų šaudmenis“, – pridūrė D. Trumpas.
Primename, kad žiniasklaida skelbė, jog Ukrainai beveik nebeliko raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“. Kaip laikraščiui „The Washington Post“ pranešė vienas pareigūnas, spalio 7 dieną Ukraina turėjo vos 10 tokių raketų, tačiau jos buvo panaudotos per atakas. Šiuo metu esą likusios vos kelios raketos.
Trumpas kritikuoja Zelenskį
JAV prezidentas interviu dar kartą pasmerkė Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, pavadindamas juos „gėda“, dėl kurios kyla pasaulinės naftos kainos.
Jis taip pat sukritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pareikšdamas, kad „susitarti su V. Zelenskiu sunkiau nei su V. Putinu“.
D. Trumpas teigė, kad V. Zelenskis esą „nėra tas žmogus, su kuriuo reikėtų turėti reikalų“, ir pridūrė, kad taikos susitarimas su Rusija, jeigu jis apskritai bus pasiektas, bus sudarytas jau be V. Zelenskio.
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