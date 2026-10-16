JAV ir Ukrainos santykiai braška per siūles: situacija darosi vis pavojingesnė

Kaip rašo CNN, šis naujas konfliktas atskleidžia skaudžią realybę, su kuria susiduria Ukraina: D. Trumpo siekis sumažinti išlaidas energijai apsunkina Ukrainos galimybes laimėti karą ir daro šią užduotį pavojingesnę.
„Vašingtone ir Europoje stiprėja nuogąstavimai, kad D. Trumpas ne tik siekia savo politinių interesų, bet ir imasi veiksmų, kurie faktiškai padeda V. Putinui“, – pažymi leidinys.
Naujausia Vašingtono ir Kyjivo santykių krizė prasidėjo praėjusį penktadienį, kai D. Trumpas paskelbė apie susitarimą pirkti dyzelinį kurą iš Rusijos.
Šis pareiškimas sukėlė itin neigiamą reakciją, taip pat ir tarp daugelio respublikonų, todėl D. Trumpas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos „paliaubas“, kurios turėjo apimti energetikos objektus. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jis apie tai net nepranešė pačioms kariaujančioms šalims, kurias toks pareiškimas labai sutrikdė.
Iki ketvirtadienio V. Zelenskio kantrybė išseko – jis paskelbė apie atnaujinamus smūgius Rusijos energetikos objektams.
V. Zelenskis taip pat apkaltino JAV ketinant sudaryti naujus susitarimus su V. Putinu.
„Visi norės paklausti: kaip tai įmanoma – vieni žmonės kovoja už išlikimą, kaunasi ir žūsta, o jūs tuo metu sudarinėjate... sandorius su tais, kurie vykdo tokią agresiją?“ – pareiškė jis.
Naujas konflikto etapas dėl „Starlink“
Situacija dėl „Starshield“ sistemos – karinėms reikmėms skirtos Elono Musko „Starlink“ paslaugos versijos – sukėlė naują audringų diskusijų bangą Vašingtone ir Kyjive.
Šie apribojimai faktiškai sulėtino Ukrainos karinės technikos veikimą. Tokios priemonės suteikė Rusijos kariuomenei reikšmingą karinį pranašumą mūšio lauke.
Trečiadienį socialiniame tinkle „X“ E. Muskas pareiškė, kad „bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė, o galiausiai – JAV prezidentas“.
Tačiau du aukšto rango JAV pareigūnai CNN pranešė, kad nurodymas apriboti „Starshield“ veikimą buvo duotas ne D. Trumpo.
Kai kurie valdžios atstovai vis labiau linkę manyti, kad didelė dalis atsakomybės tenka pačiam E. Muskui.
Tuo metu naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad įsakymas apriboti palydovinės sistemos veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų.
V. Zelenskis neabejoja, kad apribojimai buvo tyčiniai.
„Tai nebuvo techninė problema“, – interviu laikraščiui „Financial Times“ pareiškė jis.
Daugėja abejonių dėl Trumpo motyvų
D. Trumpo kritikai JAV teigia, kad susitarimas dėl dyzelinio kuro tėra dar vienas jo polinkio nuolaidžiauti V. Putinui pavyzdys, juolab kad mažai tikėtina, jog šis susitarimas reikšmingai sumažins kainas prieš artėjančius kadencijos vidurio rinkimus.
Tačiau jei susitarimas bus visiškai įgyvendintas, jis užtikrins milijardų dolerių įplaukas į Rusijos ekonomiką, o šios lėšos greičiausiai bus panaudotos Rusijos karinei galiai stiprinti.
„D. Trumpas desperatiškai bando padaryti bent ką nors, kas pagerintų jo paties ir šiuose kadencijos vidurio rinkimuose į Senatą kandidatuojančių respublikonų pozicijas“, – pareiškė Delavero valstijai atstovaujantis senatorius demokratas Chrisas Coonsas.
Strateginiu požiūriu susitarimas dėl dyzelinio kuro kelia ypač daug klausimų, nes anksčiau žiniasklaida skelbė, kad Rusija perdavė Iranui žvalgybinę informaciją apie JAV laivų, lėktuvų ir karių buvimo vietas.
Tuo metu D. Trumpo administracija tvirtina, kad prezidentas ir toliau ieško galimybių pasiekti taiką.
Vis dėlto nuo praėjusių metų, kai D. Trumpas sugrįžo į valdžią, neatsirado jokių ženklų, kad V. Putinas būtų sušvelninęs savo poziciją.
Tačiau egzistuoja ir kitoks šio tiesmuko D. Trumpo politikos „Pirmiausia Amerika“ taikymo aiškinimas.
Kaip mano Londone įsikūrusio Karališkojo jungtinio gynybos tyrimų instituto (RUSI) Finansų ir saugumo centro direktorius Tomas Keatinge'as, „Donaldas Trumpas savo rinkiminius interesus iškelia aukščiau Ukrainos žmonių saugumo, gerovės ir gyvybių – ir šis faktas neturėtų likti nepastebėtas nei visuomenės, nei politikų abiejose Atlanto pusėse“.
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