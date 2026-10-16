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Trumpo atstovė pateko į keblią padėtį: neišlaikė egzamino, bet vadino save teisininke

2026-10-16 07:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 07:55
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Baltųjų rūmų atstovė spaudai Katie Zacharia, dėl kurios teisinės kvalifikacijos kyla vis daugiau klausimų, prisipažino neišlaikiusi advokatūros egzamino.

Pirmasis Trumpo atstovės spaudai pasirodymas sukėlė nuostabą: viskas truko vos 14 minučių (EPA-ELTA nuotr.)

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Katie Zacharia, dėl kurios teisinės kvalifikacijos kyla vis daugiau klausimų, prisipažino neišlaikiusi advokatūros egzamino.

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Ketvirtadienį per neįprastai kritišką interviu „Fox News“ laidų vedėjas Seanas Hannity paklausė K. Zacharios, ar ji išlaikė egzaminą. Ji atsakė neigiamai, o vedėjui ėmus ją plačiau kamantinėti pripažino, kad daugiau jo nelaikė.

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S. Hannity laikomas vienu artimiausių ir įtakingiausių JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų. Savo laidoje per televizijos kanalą „Fox News“ jis nuolat palankiai nušviečia D. Trumpo politiką ir veiksmus.

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Tačiau jo interviu su K. Zacharia tonas buvo kitoks. Be kita ko, jis paprašė jos paaiškinti žiniasklaidos pranešimus, kad maždaug 15 įrašų socialiniuose tinkluose ji save vadino teisininke, nors nėra įrodymų, kad ji turi licenciją verstis advokato praktika. Jis taip pat paklausė, kodėl ji iš karto neprisipažino neišlaikiusi egzamino.

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K. Zacharia mėgino sumenkinti šio klausimo svarbą, sakydama, kad jau žinojo gyvensianti Kinijoje, todėl egzamino rezultatas jai nebebuvo svarbus.

„Buvau iš anksto užsiregistravusi į advokatūros egzaminą, o vasarą jau žinojau, kad gyvensiu Kinijoje, todėl egzamino rezultatai man nebeturėjo reikšmės. Egzaminą laikiau, nes nenorėjau, kad būtų užfiksuota, jog atsisakiau jį laikyti“, – paaiškino ji.

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K. Zacharia yra įgijusi teisės išsilavinimą Peperdaino universitete ir anksčiau dirbo vienoje žinomoje Kinijos advokatų kontoroje. Savo gyvenimo aprašyme ji taip pat nurodė ėjusi konservatyvios Kalifornijos organizacijos vyriausiosios teisininkės pareigas.

Sulaukė kritiko dėmesio

Kritikai ir kai kurie teisės ekspertai suabejojo, ar ji pagrįstai ne kartą save vadino teisininke, nes nėra įrodymų, kad ji kada nors būtų turėjusi teisę verstis advokato praktika Jungtinėse Valstijose.

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Ginčas iš dalies susijęs su skirtingu terminų „advokatas“ ir „teisininkas“ aiškinimu. Nors šie žodžiai dažnai vartojami kaip sinonimai, advokatas paprastai reiškia asmenį, turintį licenciją verstis advokato praktika, o teisininkais kartais vadinami ir teisės studijas baigę asmenys.

K. Zacharia laikraščiui „The New York Times“ yra sakiusi, kad prieš pradėdama dalyvauti televizijos laidose kaip komentatorė konsultavosi, kaip turėtų prisistatyti. Jai esą buvo patarta nevartoti termino „advokatė“, tačiau pasakyta, kad terminas „teisininkė“ yra tinkamas.

Tačiau teisės ekspertai teigia, kad ir šis terminas gali sudaryti įspūdį, jog asmuo turi profesinę licenciją, todėl jį vartojant galima pažeisti įstatymus. Pats D. Trumpas, skelbdamas apie K. Zacharia paskyrimą, ją pavadino „advokate“. Einant jos dabartines pareigas Baltuosiuose rūmuose, jai nei teisinio išsilavinimo, nei advokato licencijos turėti nėra būtina.

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