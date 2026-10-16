Trumpo ir Zelenskio konfliktas aštrėja: Ukrainos prezidentas ieško paramos Europoje

Tai vyksta po jo pareiškimo, kad Kyjivas nebepaisys JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų nesmūgiuoti į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Kyjivo ir Vašingtono santykiai pašlijo praėjusią savaitę, kai D. Trumpas sušvelnino sankcijas Rusijai mainais į tai, kad Maskva į pasaulines rinkas patiektų didelį kiekį dyzelino.
Ukrainoje pasipiktinimą dar labiau sustiprino svarbios JAV suteiktos palydovinės sistemos sutrikimai, apsunkinę kariuomenės galimybes atremti intensyvius Rusijos bombardavimus.
V. Zelenskis leidiniui „Financial Times“ pareiškė, kad smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pertrauka baigėsi, nes Maskva nesilaiko D. Trumpo paskelbtų paliaubų dėl smūgių energetikos infrastruktūrai.
Atsakydamas į tai, D. Trumpas atnaujintas Ukrainos atakas pavadino „gėda“ ir teigė, kad Kyjivas didina pasaulines energijos kainas.
„Manau, kad su Zelenskiu susitarti yra sunkiau nei su Putinu“, – ketvirtadienį paskelbtame interviu transliuotojui „Newsmax“ sakė JAV lyderis.
Tuo tarpu Europos lyderiai iš esmės išreiškė paramą V. Zelenskiui, siekdami atlaikyti naujausią audrą nepastoviuose D. Trumpo ir Kyjivo santykiuose.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po susitikimo su V. Zelenskiu pareiškė, kad yra itin svarbu, jog Ukraina gautų visas būtinas priemones apsiginti.
„Galiu jus patikinti, brangūs draugai ukrainiečiai ir prezidente Zelenski: JŪS NESATE VIENI“, – internete parašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Ukrainos prezidentas ketvirtadienį Briuselyje susitiko su NATO vadovu Marku Rutte, surengė virtinę dvišalių susitikimų su Europos lyderiais, o penktadienį dalyvaus ES viršūnių susitikime.
„Visi mes Europoje norime, kad šis karas baigtųsi. O kad tai įvyktų, reikia aiškių signalų – didesnio realaus spaudimo Rusijai ir didesnės gynybinės paramos Ukrainai“, – internete rašė V. Zelenskis.
„Dabar ypač svarbu veikti kartu, siekiant apsaugoti gyvybes“, – teigė jis.
„Maksimalus naikinimas“
Susitikęs su E. Macronu Briuselyje, V. Zelenskis teigė, kad Kremlius Lucko mieste surengė „dar vieną niekšišką dronų smūgį prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą“, sukėlusį elektros energijos tiekimo sutrikimus.
„Rusija demonstratyviai ignoravo Amerikos prezidento pasiūlymą dėl energetinių paliaubų. O dabar ji naudojasi „Starlink“ veikimo problemomis, kad sukeltų maksimalų naikinimą viskam, kas palaiko kasdienį gyvenimą“, – internete rašė jis.
Tuo tarpu Kremlius apkaltino Ukrainą žlugdant JAV taikos pastangas atnaujintais smūgiais perdirbimo gamykloms, o Rusijos pareigūnai pranešė apie drono ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą į pietus nuo Maskvos, kurioje kilo gaisras.
Kyjivas „toliau smūgiuoja šiems objektams“, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
„Tai kelia rimtą konfliktą su Jungtinių Valstijų ir amerikiečių derybininkų, dedančių dideles pastangas taikos procesui pradėti, taikos siekiais“, – pridūrė jis.
Kyjive gyventojai naujienų agentūrai AFP sakė pajutę pasikeitusį Vašingtono požiūrį į Ukrainą.
„Tegul jie pagyvena čia dvi ar tris dienas. Visi šie naktiniai antpuoliai, ką žmonės čia išgyvena – elektros tiekimo nutraukimai, jokios šviesos. Ir tada galbūt jis į visa tai pažvelgs kitaip“, – sakė 30 metų Aliona Nikitina.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino Ukrainos ir jos sostinės bombardavimą, dėl to daugėja civilių aukų ir trikdomas kasdienis piliečių gyvenimas.
Ginčas dėl palydovų
Daug pasipiktinimo Ukrainoje šią savaitę sukėlė palydovinio ryšio sistemos „Starshield“, kuria kariuomenė remiasi siekdama fiksuoti artėjančias Rusijos atakas ir koordinuoti veiksmus fronte, apribojimai.
Gynybos pareigūnai patvirtino, kad JAV pagrasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija, jei Ukraina tęs tolimojo nuotolio smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Tačiau technologijų milijardierius Elonas Muskas (Ilonas Maskas), kuris taip pat ragino pakeisti V. Zelenskį valstybės vadovo poste, teigė, kad jo įmonė „SpaceX“ nėra susijusi su jokiais „Starshield“ sistemos sutrikimais.
„Starshield“ sistemos priklauso JAV vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos“, – sakė jis.
„Bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė ir galiausiai JAV prezidentas“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje D. Trumpą.
Ukraina E. Musko bendrovės „SpaceX“ sistemą „Starshield“ naudoja ryšiui mūšio lauke, vidutinio nuotolio smūgiams Rusijos okupuotoje teritorijoje ir dronams perėmėjams.
Ji atskirta nuo lygiagrečios „Starlink“ civilinės palydovinės sistemos, kurią Ukraina taip pat naudoja, tačiau ne puolamosioms operacijoms.
Pareigūnai teigė, kad trečiadienį greitis buvo mažesnis, o tai paveikė ryšį.
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