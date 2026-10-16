Siaubas JAV mokykloje: 16-metis nušovė 3 vaikus ir mokytoją

Per spaudos konferenciją policija pranešė, kad 16-metį užpuoliką prisivijęs nušovė išpuolį matęs praeivis.
Žuvę vaikai buvo penkerių, aštuonerių ir vienuolikos metų, dar vienas septynmetis vaikas ir 54 metų mokytojas iš Bendo miesto pradinės mokyklos „Silver Rail“ su gyvybei pavojingomis žaizdomis buvo nuvežti į ligoninę, sakė Bendo policijos viršininkas Mike'as Krantzas.
Užpuoliką nušovė praeivis
Pasak M. Krantzo, užpuolikas buvo iš Bendo, tačiau daugiau informacijos jis nepateikė. Netoliese buvęs praeivis pamatė, kaip ginkluotas užpuolikas įėjo į mokyklą, nusekė paskui jį ir galiausiai nušovė. Kai, praėjus kelioms minutėms po pirmojo skambučio pagalbos tarnyboms gelbėtojai pateko į pastatą, užpuolikas jau buvo negyvas.
Manoma, kad užpuolikas naudojo ilgavamzdį šaunamąjį ginklą, tačiau konkretaus jo tipo policija nenurodė. Pasak M. Krantzo, jis, regis, veikė vienas ir į mokyklą pateko peršovęs užrakintas duris. Kol kas neaišku, ar užpuolikas pats lankė šią mokyklą ir ar pažinojo savo aukas.
Policijos teigimu, pirmasis pagalbos tarnyboms paskambino vairuotojas, kuris pranešė, kad ginkluotas asmuo apšaudė jo automobilį. Vėliau skambino dar dešimtys žmonių pranešdami, kad įtariamasis įėjo į mokyklą ir pradėjo šaudyti. Į įvykio vietą buvo sutelktos gausios skubiosios pagalbos tarnybų pajėgos.
Policijos duomenimis, mokyklą lanko nuo 400 iki 450 mokinių. Bendas, kuriame gyvena daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, yra centrinėje Oregono dalyje.
Smurtas naudojant šaunamuosius ginklus – nuolatinė JAV problema
Smurtas naudojant šaunamuosius ginklus yra nuolatinė Jungtinių Valstijų problema, kasmet nusinešanti dešimtis tūkstančių gyvybių. Šalyje gana lengvai prieinami pistoletai ir didesnio kalibro šaunamieji ginklai, kurių apyvartoje yra milijonai.
Kruvini išpuoliai nuolat įžiebia diskusijas dėl griežtesnių ginklų kontrolės įstatymų, tačiau reikšmingų pokyčių jos paprastai neatneša. Pastangos įgyvendinti reformas dažniausiai žlunga dėl ginklų lobistų ir jų interesus palaikančių respublikonų pasipriešinimo.
Naujienų agentūros CNN analizės duomenimis, šiais metais JAV mokyklose jau įvyko mažiausiai 52 incidentai naudojant šaunamąjį ginklą, per kuriuos žuvo mažiausiai 28 žmonės, o dar 48 buvo sužeisti.
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