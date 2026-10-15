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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Tai po kiek jautiena?“: JAV rinkimų kampanijoje – neįprastas ginčo objektas

2026-10-15 09:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 09:52
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Artėjant JAV kadencijos vidurio rinkimams, viena iš rinkimų kampanijos temų gana netikėtai tapo mėsa. Demokratams ir respublikonams ginčijantis dėl aukštų kainų priežasčių ir karo Irane, tarp jų įsiplieskė ir savotiškas ginčas dėl mėsos – kurių atstovai yra aistringesni jautienos mėgėjai.

JAV vėliava (ELTA) (nuotr. Elta)

Artėjant JAV kadencijos vidurio rinkimams, viena iš rinkimų kampanijos temų gana netikėtai tapo mėsa. Demokratams ir respublikonams ginčijantis dėl aukštų kainų priežasčių ir karo Irane, tarp jų įsiplieskė ir savotiškas ginčas dėl mėsos – kurių atstovai yra aistringesni jautienos mėgėjai.

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Naujausias tokio ginčo pavyzdys užfiksuotas šią savaitę Misisipėje, kur demokratų kandidatas į JAV Senatą Scottas Colomas paskelbė vaizdo įrašą su respublikonų senatorės Cindy Hyde-Smith pasisakymo ištrauka. Joje politikė sako, kad jei vartotojai nepatenkinti aukštomis jautienos kainomis, jie turi daugybę kitų baltymų šaltinių, iš kurių gali rinktis.

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Tuomet vaizdo įraše pasirodo mėsainius kepantis vyras.

„Man rinktis kitą baltymų šaltinį? Verčiau jau rinksiuosi kitą senatorių“, – sako jis.

Rinkimų kova Misisipėje kiek neįprasta tuo, kad dėl jautienos demokratų kandidatas kritikuoja respublikonę. Kitose valstijose respublikonai demokratus vadina veganais ar kitaip vaizduoja juos kaip mėsos priešininkus, mėgindami parodyti, esą šie nesupranta rinkėjų gyvenimo būdo, yra nusistatę prieš vietos galvijų augintojus arba tiesiog stokoja vyriškumo.

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Teksase respublikonai pasinaudojo senu interviu, kuriame demokratų kandidatas į Senatą Jamesas Talarico gyrėsi, kad jo rinkimų kampanijos komanda, tuo metu jam siekiant vietos Teksaso valstijos parlamente, pereina prie veganiškos mitybos. Nuo tada J. Talarico viešai valgo ant grotelių keptą mėsą, siekdamas paneigti kaltinimus, esą dėl savo mitybos įpročių jis nėra tikras teksasietis.

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Kolorade respublikonai kritikuoja demokratų kandidatą į Kongresą Manny Rutinelį dėl jo aktyvios veiklos prieš mėsos gamybą ir intensyviąją gyvulininkystę. Studijų metais jis buvo nufotografuotas nuogu liemeniu, apsijuosęs gyvūnų teisių organizacijos PETA (angl. „People for the Ethical Treatment of Animals“) plakatu. 2021 m. M. Rutinelis įkūrė organizaciją „Climate Refarm“, kuri ragino mažinti mėsos vartojimą ir prisidėjo prie laiškų, kuriuose siūlyta didinti mokesčius mėsos ir pieno produktams. Jis taip pat palaikė 2024 m. balsavimui pateiktą, tačiau nepriimtą siūlymą uždrausti ėriukų skerdyklą Denveryje.

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31-erių M. Rutinelis dabar varžosi su respublikonu Atstovų Rūmų nariu Gabe'u Evansu Kolorado 8-ojoje rinkimų apygardoje. Ji apima didelę valstijos šiaurės rytų teritoriją, kurioje gausu gyvulininkystės ir pieno ūkių bei mėsos perdirbimo įmonių, įskaitant vienos didžiausių jautienos gamintojų „JBS Swift“ būstinę.

Respublikonai nuolat kritikuoja M. Rutinelį dėl jo propaguojamo veganizmo. Šią savaitę konservatyvios žiniasklaidos grupė „Daily Wire“ net paskelbė slapta nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame vienas kandidato rinkimų kampanijos darbuotojas sako, kad M. Rutinelis stengiasi mėsą valgyti kuo rečiau.

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„Nemanau, kad Kolorado gyventojams rūpi, kas yra mano lėkštėje“

M. Rutinelis, per rinkimų kampaniją demonstratyviai valgantis takus su jautienos kepsniu, tokius argumentus išjuokė.

„Nemanau, kad Kolorado gyventojams rūpi, kas yra mano lėkštėje. Manau, jiems labiau rūpi tai, kas yra jų pačių lėkštėse“, – per interviu po vieno neseniai vykusio rinkimų kampanijos renginio sakė jis.

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G. Evansas pareiškė, kad klausimas susijęs ne vien su M. Rutinelio mitybos įpročiais.

„Man nerūpi, ką jis pats valgo. Man rūpi tai, kad jis nori pasinaudoti valdžios galiomis ir priversti visus maitintis taip, kaip jis“, – sakė G. Evansas per interviu.

Respublikonai dėl mėsos vartojimo taip pat kritikuoja dar du demokratų kandidatus į Atstovų Rūmus. Ajovos 2-ojoje rinkimų apygardoje, kurioje gausu kiaulininkystės ūkių, jie puola Lindsay James už tai, kad ši 2020 m. socialiniame tinkle „Facebook“ palaikė iniciatyvą gegužę nevalgyti mėsos. Tuo metu Arizonos 1-ojoje rinkimų apygardoje kandidatuojantis Amishas Shahas kritikuojamas dėl to, kad jau seniai yra vegetaras ir aktyviai gina gyvūnų teises.

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Ajovoje respublikonų kandidatė į Senatą, dabartinė Atstovų Rūmų narė Ashley Hinson, taip pat kritikavo savo varžovą, valstijos parlamento narį Joshą Tureką, už tai, kad šis nepritarė įstatymo projektui, kuriuo būtų uždrausta valstijoje pardavinėti laboratorijoje užaugintą mėsą.

„Jis verčiau rinktųsi laboratorijoje, o ne mūsų šeimos ūkiuose užaugintą mėsą“, – per rinkimų kampanijos renginį pareiškė ji.

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Demokratai taip pat kelia mėsos klausimą, tačiau daugiausia kalba apie ją kaip apie vieną pagrindinių maisto produktų, pabrangusių valdant D. Trumpui ir didinančių finansinę naštą rinkėjams. D. Trumpas mėgino sumažinti kainas atverdamas JAV rinką jautienos importui, ypač iš Argentinos, kuriai vadovauja artimas jo sąjungininkas.

Tačiau šie veiksmai papiktino JAV gamintojus, o kainos išliko aukštos. Ši problema gali tapti respublikonų Achilo kulnu valstijose, kuriose jų pozicijos tradiciškai stiprios, tačiau demokratai šiemet tikisi sustiprinti savo įtaką. JAV darbo statistikos biuro duomenimis, praėjusį mėnesį svaras (apie 454 g) maltos jautienos vidutiniškai kainavo 6,79 JAV dolerio, palyginti su 5,55 JAV dolerio 2025 m. sausį, kai D. Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus.

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Būtent apie šią padėtį kalbėjo galvijų augintoja ir buvusi valstijos žemės ūkio komisarė C. Hyde-Smith interviu, kurio ištrauka panaudota S. Colomo vaizdo įraše. Prokuroras S. Colomas, kuris pats vaizdo įraše ragina rinktis kitą senatorių, Misisipėje mėgina įveikti respublikonę, nors jo galimybės laimėti laikomos menkomis.

C. Hyde-Smith rinkimų kampanijos atstovas pareiškė, esą dėl aukštų kainų kalti demokratai.

„Būtent Scottas Colomas palaiko J. Bideno valdymo laikotarpio politiką, dėl kurios išaugo infliacija“, – tikino Nathanas Calvertas.

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