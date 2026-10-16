Trumpas nebuvo vienintelis: paaiškėjo, kas dar spaudė Zelenskį

Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi leidiniu „The Wall Street Journal“.
Leidinio šaltinių teigimu, pastaruosius kelis mėnesius S. Witkoffas, J. Kushneris ir J. D. Vance'as prašė V. Zelenskio susilaikyti nuo smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Anksčiau „The Wall Street Journal“, remdamasis savo šaltiniais, skelbė, kad JAV net šešis kartus kreipėsi į Ukrainą, prašydamos nutraukti Rusijos energetikos objektų atakas. Šie prašymai buvo pateikti po rugsėjį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo.
Primename, kad JAV prezidentas D. Trumpas reikalauja, jog Ukraina nedelsdama nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
Trumpo energetinės paliaubos
Tačiau Ukrainos valdžios pozicija šiuo klausimu aiški. Gerai informuotas „RBK-Ukraina“ šaltinis patikino, kad atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas tęsis tol, kol nebus pasiektos energetinės paliaubos.
Tuo metu D. Trumpas paskelbė apie Ukrainos ir Rusijos energetines paliaubas, tačiau abi šalys pareiškė nieko nežinančios apie tokius susitarimus.
Nors Ukraina sutiko laikytis energetinių paliaubų, Rusija ir vėl surengė atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus.
Po šių išpuolių V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.
D. Trumpas sukritikavo atnaujintas Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir tokius veiksmus pavadino „gėda“.
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