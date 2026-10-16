Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas nebuvo vienintelis: paaiškėjo, kas dar spaudė Zelenskį

2026-10-16 09:10 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 09:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ir JAV prezidento specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas bei Jaredas Kushneris pastaraisiais mėnesiais kreipėsi į Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, prašydami nerengti smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ir JAV prezidento specialieji pasiuntiniai Steve'as Witkoffas bei Jaredas Kushneris pastaraisiais mėnesiais kreipėsi į Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, prašydami nerengti smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

REKLAMA
0

Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi leidiniu „The Wall Street Journal“.

Leidinio šaltinių teigimu, pastaruosius kelis mėnesius S. Witkoffas, J. Kushneris ir J. D. Vance'as prašė V. Zelenskio susilaikyti nuo smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau „The Wall Street Journal“, remdamasis savo šaltiniais, skelbė, kad JAV net šešis kartus kreipėsi į Ukrainą, prašydamos nutraukti Rusijos energetikos objektų atakas. Šie prašymai buvo pateikti po rugsėjį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad JAV prezidentas D. Trumpas reikalauja, jog Ukraina nedelsdama nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpo energetinės paliaubos

Tačiau Ukrainos valdžios pozicija šiuo klausimu aiški. Gerai informuotas „RBK-Ukraina“ šaltinis patikino, kad atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas tęsis tol, kol nebus pasiektos energetinės paliaubos.

Tuo metu D. Trumpas paskelbė apie Ukrainos ir Rusijos energetines paliaubas, tačiau abi šalys pareiškė nieko nežinančios apie tokius susitarimus.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Ukraina sutiko laikytis energetinių paliaubų, Rusija ir vėl surengė atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus.

Po šių išpuolių V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

D. Trumpas sukritikavo atnaujintas Ukrainos atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir tokius veiksmus pavadino „gėda“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
JAV ir Ukrainos santykiai braška per siūles: situacija darosi vis pavojingesnė
Ukrainos kariai (nuotr. Telegram)
Ukrainos oro gynybai – kritinis momentas: Rusijos raketų gali nebebūti kuo numušti (3)
Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras (nuotr. Telegram)
Rusija smogė Ukrainos naftos bazei: kilo didžiulis gaisras (1)
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Trumpo ir Zelenskio konfliktas aštrėja: Ukrainos prezidentas ieško paramos Europoje (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų