Rusija smogė prie pat Lenkijos sienos: tūkstančiai ukrainiečių liko be elektros

Su Lenkija besiribojančioje Voluinės srityje elektros neturi 370 tūkst. žmonių, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė srities gubernatorius Romanas Romaniukas.
Buvo smogta užsienio investicijų turinčiai įmonei, sužeisti du žmonės.
Lenkija pakėlė naikintuvus
Per Rusijos atakas Lenkija pakėlė naikintuvus savo oro erdvei apsaugoti.
Tačiau oro erdvės pažeidimų neužfiksuota, socialiniame tinkle „X“ pranešė lenkų ginkluotosios pajėgos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.