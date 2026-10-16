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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sikorskis perspėja dėl Rusijos: dronai į Lenkiją jau atskrenda su koviniais užtaisais

2026-10-16 11:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 11:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sukritikavo prezidento Karolio Nawrockio pareiškimą laikraščiui „Rzeczpospolita“, esą jis nemato „drastiško Rusijos keliamos grėsmės pokyčio“. Penktadienį duodamas interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“, ministras tokius prezidento teiginius pavadino neatsakingais.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (7)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis sukritikavo prezidento Karolio Nawrockio pareiškimą laikraščiui „Rzeczpospolita“, esą jis nemato „drastiško Rusijos keliamos grėsmės pokyčio“. Penktadienį duodamas interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“, ministras tokius prezidento teiginius pavadino neatsakingais.

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„Jei prezidentas, be informacijos, kurią gauna iš mūsų ir sąjungininkų žvalgybos tarnybų, turi kokios nors išskirtinės informacijos iš JAV, kuria nesidalija su vyriausybe, arba iš rusų, kad jie neketina intensyvinti atakų prieš Lenkiją, turėtume tai užfiksuoti. Manau, kad akivaizdžiai didėjančios grėsmės menkinimas yra neatsakingas“, – dienraščiui sakė R. Sikorskis.

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Ministras teigė, kad vyriausybė turi prieigą prie iš esmės tos pačios žvalgybos informacijos kaip ir K. Nawrockis, ir paragino prezidento stovyklą „nepolitikuoti“ nacionalinio saugumo klausimais.

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„Dabar jie gabena kovinius užtaisus“

„Atakos Lenkijoje nėra išgalvotos. Nepraeina nė savaitė be jų“, – pridūrė R. Sikorskis, atkreipdamas dėmesį į pavojingus oro erdvės pažeidimų pobūdžio pokyčius.

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„Prieš metus į Lenkiją įskridę Rusijos dronai, kaip ir tie, kurie pažeidė kitų NATO šalių oro erdvę, buvo neginkluoti. Dabar jie gabena kovinius užtaisus“, – sakė ministras.

R. Sikorskis pabrėžė, kad dabartinėmis aplinkybėmis Lenkijai kur kas geriau stiprinti pajėgumus atremti bet kokio pobūdžio agresiją, nei menkinti gresiančius pavojus.

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