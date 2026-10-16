Lenkijoje rengtas išpuolis prieš Ukrainai dronus gaminančią gamyklą: už padegimą siūlė įspūdingą sumą

Sąmokslininkų taikinys buvo pietų Lenkijos Glivicų mieste esanti bendrovės „Flytronic“ gamykla, priklausanti didžiausiai šalies privačiai gynybos pramonės įmonei „WB Group“.
Naujienų portalo „Vot Tak“ žurnalistas šį planą atskleidė, apsimesdamas darbo ieškančiu baltarusiu atsiliepęs į darbo skelbimą socialiniame tinkle „Telegram“.
Slapyvardžiu „Joker“ prisistatęs verbuotojas iš pradžių pasiūlė žurnalistui po 1 tūkst. JAV dolerių už kiekvieną padegtą automobilį su ukrainietiškais valstybiniais numeriais.
Žurnalistui atsisakius, „Joker“ pasiūlė gerokai didesnio masto operaciją, kurios taikinys būtų dronus Ukrainai gaminanti gamykla.
„Gal kartais žinai, kur Varšuvoje gaminami dronai? Tie, kurie padeda ukrainiečiams“, – rašė verbuotojas.
Vėliau jis nurodė ir taikinį – bendrovės „Flytronic“ gamyklą Glivicuose, pasiūlydamas nuo 20 tūkst. iki 30 tūkst. JAV dolerių už tai, kad dronų gamykla būtų surasta ir padegta.
„Baltarusijoje tau įteiksime apdovanojimą. Priklausomai nuo to, kaip atliksi užduotį, galbūt net ordiną. Mūsų santykiai su Batka geri“, – rašė „Joker“, omenyje turėdamas Baltarusijos vadovą Aliaksandrą Lukašenką.
Gamykla jau buvo stebima
Naujienų portalo „Vot Tak“ duomenimis, gamyklos apylinkės jau buvo išžvalgytos, o verbuotojas žurnalistui, vykdžiusiam slaptą tyrimą, atsiuntė vaizdo įrašų, kuriuos padarė palei gamyklos teritorijos perimetrą einantis nenustatytas asmuo.
Iš pradžių verbuotojas svarstė galimybę susprogdinti objektą, tačiau vėliau nusprendė jį padengti naudojant padegamuosius įtaisus.
„Joker“ nurodė žurnalistui prieš vykdant užduotį parodyti popieriaus lapą su užrašu „Vendetta“ ir data, o visą veiksmą nufilmuoti vienu nenutrūkstamu kadru.
„Flytronic“ gamina žvalgybinius dronus „FlyEye“, kuriuos Ukrainos pajėgos naudoja artilerijos ir kitokiems smūgiams koreguoti. Jos patronuojančioji bendrovė „WB Group“ taip pat gamina sprogstamuosius kovinius dronus „Warmate“.
„Vot Tak“ nustatė, kad „Joker“ paskyra socialiniame tinkle „Telegram“ susieta su rusišku telefono numeriu, registruotu Saratovo srityje. Tyrimo metu taip pat atskleista, kad per ankstesnį mėnesį su šiuo verbuotoju susiję skelbimai pasirodė mažiausiai 122 „Telegram“ pokalbių grupėse visoje Europoje.
Didėjanti sabotažo ir diversijų grėsmė
Lenkija, viena svarbiausių Kyjivo sąjungininkių, nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į kaimyninę Ukrainą, itin budri stebi Rusijos sabotažo grėsmę.
Susirūpinimas dar labiau išaugo rugpjūčio pabaigoje, kai kilo gaisrai dviejose su gynybos pramone susijusiose Lenkijos gamyklose, įskaitant bendrovės „WB Group“ objektą pietinėje centrinėje šalies dalyje esančiame Skaržysko Kamienos mieste.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas gaisrą bendrovės „WB Group“ objekte pavadino „sabotažo aktu“.
Prokurorai pradėjo tyrimą, siekdami nustatyti, ar gaisras buvo tyčia sukeltas užsienio žvalgybos tarnybos užsakymu.
Grėsmė vien Lenkija neapsiriboja. „The Financial Times“, remdamasis penkių Europos žvalgybos tarnybų pareigūnų suteikta informacija, pranešė, kad Rusija intensyviau siekia nužudyti Ukrainai ginklus tiekiančių Europos gynybos pramonės įmonių, įskaitant mažesnes bendroves, gaminančias dronus bei jų komponentus, vadovus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.