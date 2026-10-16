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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – vienas perspėjimas po kito: į orą kilo naikintuvai

2026-10-16 07:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 07:51
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Rusijai surengus naujas oro atakas prieš Ukrainą, neramus rytas išaušo ir kaimyninėje Lenkijoje. Į šalies dangų pakilo kariniai orlaiviai, o Liublino vaivadijos gyventojai sulaukė skubių perspėjimų apie galimą pavojų. Nuo ketvirtadienio vakaro tai buvo jau penktasis toks įspėjimas. Vėliau jis buvo atšauktas.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Rusijai surengus naujas oro atakas prieš Ukrainą, neramus rytas išaušo ir kaimyninėje Lenkijoje. Į šalies dangų pakilo kariniai orlaiviai, o Liublino vaivadijos gyventojai sulaukė skubių perspėjimų apie galimą pavojų. Nuo ketvirtadienio vakaro tai buvo jau penktasis toks įspėjimas. Vėliau jis buvo atšauktas.

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„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – po 5 val. ryto pranešė Lenkijos Vyriausybės saugumo centras (RCB).

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RCB perspėjimas buvo išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams. Tai jau penktasis SMS perspėjimas, kurį regiono gyventojai gavo nuo ketvirtadienio vakaro.

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Perspėjimas buvo atšauktas

Penktadienio paryčiais su Rusijos ataka prieš Ukrainą susijusį RCB perspėjimą gavo Liublino vaivadijos miestų ir apskričių gyventojai.

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Prieš pat 6 val. ryto perspėjimas buvo atšauktas.

RCB perspėjimų sistema skirta informuoti gyventojus SMS žinutėmis apie grėsmes ir ekstremaliąsias situacijas.

Perspėjimai rengiami remiantis informacija, gaunama iš ministerijų, įvairių tarnybų, įskaitant policiją, ugniagesius gelbėtojus ir pasienio apsaugą, taip pat valstybės institucijų ir kitų centrinių įstaigų.

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