Lenkijoje – vienas perspėjimas po kito: į orą kilo naikintuvai

„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinė aviacija. Laukite tolesnių pranešimų“, – po 5 val. ryto pranešė Lenkijos Vyriausybės saugumo centras (RCB).
RCB perspėjimas buvo išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams. Tai jau penktasis SMS perspėjimas, kurį regiono gyventojai gavo nuo ketvirtadienio vakaro.
Perspėjimas buvo atšauktas
Penktadienio paryčiais su Rusijos ataka prieš Ukrainą susijusį RCB perspėjimą gavo Liublino vaivadijos miestų ir apskričių gyventojai.
Prieš pat 6 val. ryto perspėjimas buvo atšauktas.
RCB perspėjimų sistema skirta informuoti gyventojus SMS žinutėmis apie grėsmes ir ekstremaliąsias situacijas.
Perspėjimai rengiami remiantis informacija, gaunama iš ministerijų, įvairių tarnybų, įskaitant policiją, ugniagesius gelbėtojus ir pasienio apsaugą, taip pat valstybės institucijų ir kitų centrinių įstaigų.
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