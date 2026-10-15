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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – skubus perspėjimas gyventojams: pakelti naikintuvai

2026-10-15 11:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 11:25
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Dėl Rusijos atakos Ukrainoje Lenkijos oro erdvėje veikia kariniai orlaiviai. Vyriausybės saugumo centras (RCB) išsiuntė įspėjimą Liublino vaivadijos gyventojams. Situacija stebima, rašo „Onet“.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)

Dėl Rusijos atakos Ukrainoje Lenkijos oro erdvėje veikia kariniai orlaiviai. Vyriausybės saugumo centras (RCB) išsiuntė įspėjimą Liublino vaivadijos gyventojams. Situacija stebima, rašo „Onet“.

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„DĖMESIO! Ukrainos teritorijoje vykdoma Rusijos oro ataka. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia šalies karinės oro pajėgos. Laukite tolesnių pranešimų“, – informuoja Vyriausybės saugumo centras (RCB).

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Įspėjimas išsiųstas Liublino vaivadijos gyventojams.

Ukrainoje – masinis Rusijos dronų antskrydis

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 536 iš 580 dronų, kuriais Rusijos pajėgos nuo spalio 14 d. vakaro puolė Ukrainą.

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Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Nuo trečiadienio, spalio 14 d., 18 val. Rusijos pajėgos atakavo Ukrainą dviem iš Juodosios jūros paleistomis valdomosiomis aviacinėmis raketomis Ch-59 ir 580 dronų, tarp jų – „Shahed“ ir „Gerbera“ tipo koviniais dronais bei „Parodija“ tipo imitaciniais dronais.

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