Gyventojai negalėjo patikėti savo akimis: gatvėmis vaikštinėjo meška

Meška trečiadienio vakarą buvo pastebėta Lesko miesto centre. Į miestą jis atklydo iš Huzelės gyvenvietės pusės, remdamasis vietos policijos informacija pranešė „Radio Rzeszów“.
Gyvūnas judėjo Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios link, pakeliui praeidamas pro Gegužės 3-iosios Konstitucijos aikštę.
Meška paspruko į mišką
Kaip pranešė minėtas šaltinis, policijos pareigūnai mešką aptiko netoli ligoninės, esančios Slovackio gatvėje. Pareigūnai lydėjo gyvūną miškingų vietovių link.
Taip pat buvo iškviesta laukinių gyvūnų baidymo specialistų grupė, tačiau jai dar nespėjus atvykti meška paspruko į mišką.
Per incidentą niekas nenukentėjo.
Ekspertai primena, kad šiuo metu lokiai intensyviai maitinasi, kaupdami energijos atsargas žiemai. Miestuose esantys neuždengti šiukšlių konteineriai gali stipriai vilioti šiuos gyvūnus ir paskatinti juos artintis prie žmonių gyvenamųjų pastatų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.