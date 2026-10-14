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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po „Starlink“ ribojimų Ukrainoje – kandus Lenkijos kreipimasis į Muską: „Mes tave stebime“

2026-10-14 12:41 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-14 12:41
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Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kreipėsi į bendrovės „SpaceX“ įkūrėją Eloną Muską, pasirodžius pranešimams apie karinio „Starlink“ ryšio apribojimus Ukrainoje.

Elonas Muskas Nenaudoti senas
GALERIJA (27)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kreipėsi į bendrovės „SpaceX“ įkūrėją Eloną Muską, pasirodžius pranešimams apie karinio „Starlink“ ryšio apribojimus Ukrainoje.

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„Ei, Elonai Muskai, didysis žmogau, ar tu ir vėl kišiesi į politiką naudodamasis savo produktais? Mes, tavo klientai Europoje, stebime tave“, – rašė Lenkijos užsienio reikalų ministras „X“.

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R. Sikorskis pavartojo kreipinį „didysis žmogus“ (angl. big man), taip primindamas praėjusiais metais kilusį ginčą su E. Musku, per kurį amerikiečių verslininkas Lenkijos diplomatą pavadino „mažu žmogumi“.

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Tuomet konfliktas kilo po to, kai milijardierius pagrasino išjungti „Starlink“ palydovinį ryšį Ukrainoje.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Starlink“ apribojimai Ukrainoje

Primename, kad spalio 14-osios naktį Ukrainoje buvo apribotas karinio „Starlink“ paketo veikimas judant didesniu nei 160 km/val. greičiu. Dėl šių apribojimų buvo sužlugdytos kelios svarbios karinės misijos, o Ukrainos gynybos pajėgos apie tokius pakeitimus iš anksto nebuvo įspėtos.

„RBC-Ukraina“ šaltinių Ukrainos gynybos ministerijoje duomenimis, „Starlink“ apribojimai apsunkina logistiką ir bepiločių sistemų, įskaitant „Middle Strike“ tipo dronus, veikimą.

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nėra nieko
nėra nieko
2026-10-14 12:51
šlykštesnio,kai 760 milijonų turinti europa prašo JAV kuri turi 330 milijonų gyventojų,kad juos privalo apginti?
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Europoje melagiai
Europoje melagiai
2026-10-14 13:02
Kiek kalba kad Ukrainos kariuomenė dabar stipriausia Europoje...bet pasirodo 80% stiprumo iš Amerikos internetas ... žvalgybos duomenis net koordinačių nustatymai iš Amerikos...be jų tą galingą kariuomenė nulis
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