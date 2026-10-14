Po „Starlink“ ribojimų Ukrainoje – kandus Lenkijos kreipimasis į Muską: „Mes tave stebime“

„Ei, Elonai Muskai, didysis žmogau, ar tu ir vėl kišiesi į politiką naudodamasis savo produktais? Mes, tavo klientai Europoje, stebime tave“, – rašė Lenkijos užsienio reikalų ministras „X“.
R. Sikorskis pavartojo kreipinį „didysis žmogus“ (angl. big man), taip primindamas praėjusiais metais kilusį ginčą su E. Musku, per kurį amerikiečių verslininkas Lenkijos diplomatą pavadino „mažu žmogumi“.
Tuomet konfliktas kilo po to, kai milijardierius pagrasino išjungti „Starlink“ palydovinį ryšį Ukrainoje.
„Starlink“ apribojimai Ukrainoje
Primename, kad spalio 14-osios naktį Ukrainoje buvo apribotas karinio „Starlink“ paketo veikimas judant didesniu nei 160 km/val. greičiu. Dėl šių apribojimų buvo sužlugdytos kelios svarbios karinės misijos, o Ukrainos gynybos pajėgos apie tokius pakeitimus iš anksto nebuvo įspėtos.
„RBC-Ukraina“ šaltinių Ukrainos gynybos ministerijoje duomenimis, „Starlink“ apribojimai apsunkina logistiką ir bepiločių sistemų, įskaitant „Middle Strike“ tipo dronus, veikimą.
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