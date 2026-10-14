Ukrainiečiai ištyrė Rusijos raketų nuolaužas: tai, ką aptiko, kelia rimtų klausimų

„Matote, kad prieš Ukrainą buvo panaudotos 39 įvairių tipų raketos, todėl ir pateikiame šį sąrašą, nes iš nuolaužų galima nustatyti tikslų jų tipą. Žinoma, priešo galimybės naudoti balistines raketas nėra neribotos. Dažnai randama vos prieš dvi ar tris savaites Europoje pagamintų komponentų. Taip yra todėl, kad kai kuriuos komponentus gamina Europoje arba Jungtinėse Valstijose įsikūrę gamintojai. Beje, tas pat pasakytina ir apie dronus“, – sakė jis.
J. Ihnatas patikslino, kad puolant Ukrainą naudojamos raketos „Iskander-M“, KN-23, S-400, „Cirkon“ ir „Oniks“.
„Šie ginklai naudojami balistinėms atakoms, o vienintelė sistema, kuria galima patikimai juos perimti, yra „Patriot“. Šia sistema buvo perimtos keturios raketos. Nenurodysime, kur ir kaip, bet, atvirai kalbant, tai nėra daug“, – pažymėjo jis.
Taikėsi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą
Pasak atstovo, raketos buvo nukreiptos į Kyjivą ir Kyjivo sritį, o pagrindinis taikinys buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra.
„Kalbant apie raketas, priešas iš tiesų naudoja įvairių tipų raketas, įskaitant S-400 ir „Cirkon“. Natūralu, kad vienos raketos yra brangesnės už kitas. Todėl, siekdamas surengti tokią masinę ataką iš skirtingų krypčių, priešas naudoja įvairių tipų raketas. Skiriasi ir jų skrydžio charakteristikos“, – sakė jis.
J. Ihnatas pridūrė, kad ant daugelio skirtingų tipų raketų nuolaužų nurodytos nesenos pagaminimo datos. Pasak jo, tai pasakytina ir apie sparnuotąsias raketas „Kalibr“ bei Ch-101.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Europos Sąjunga (ES) pabrėžė būtinybę sutrikdyti Rusijos tiekimo grandines ir finansavimo šaltinius, leidžiančius jos karinės pramonės kompleksui gaminti raketas, naudojamas atakoms prieš Ukrainą.
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