Dalyje Lenkijos – oro pavojus

„DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos oro erdvėje veikia Lenkijos karinės oro pajėgos. Laukiate tolesnių pranešimų“, – rašoma Vyriausybės saugumo centro pranešime.
Perspėjimai apie galimą grėsmę išsiųsti Liublino vaivadijos gyventojams.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/durUvuexFW— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 15, 2026
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