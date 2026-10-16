Moldovos oro erdvėje – pavojingi incidentai: dronai sieną kirto net 5 kartus

Pirmasis pažeidimas užfiksuotas 23.02 val. Skraidantis objektas kirto sieną iš Ukrainos Odesos srities Timkovės gyvenvietės pusės ir skrido link Ivanovkos kaimo. Po 18 minučių jis paliko Moldovos oro erdvę ir pasuko Ukrainos teritorijos link.
Antrasis incidentas užfiksuotas 3.37 val. Dronas atskrido iš Ukrainos Odesos srities Starokozacės kaimo pusės ir skrido link Tudoros kaimo, esančio Štefano Vodės rajone. Po minutės tuo pačiu maršrutu jis grįžo į Ukrainos teritoriją.
3.46 val. dar vienas skraidantis objektas kirto sieną šiaurėje, iš Ukrainos Mohylivo Podilskio miesto pusės, ir skrido link Atakio miesto. Po dviejų minučių jis paliko Moldovos oro erdvę ties Hederauco kaimu, esančiu Oknicos rajone.
Ketvirtasis pažeidimas užfiksuotas 5.59 val. Dronas įskrido į šalies oro erdvę iš Starokozacės pusės ir skrido link Kaplanų kaimo, esančio Štefano Vodės rajone. Po minutės bepilotis orlaivis paliko Moldovos teritoriją ties Olenesčio kaimu.
6.09 val. tas pats dronas dar kartą kirto sieną ties Purkaro kaimu, Štefano Vodės rajone. Po minutės jis paliko šalies oro erdvę per Dniestrovsko apylinkes, esančias separatistiniame Padniestrės regione, ir pasuko Ukrainos Gradenicų gyvenvietės link.
Užfiksavo 5 oro erdvės pažeidimus
Per mažiau nei septynias valandas Moldovos gynybos ministerija užfiksavo penkis neteisėto skraidančių objektų patekimo į Moldovos Respublikos oro erdvę atvejus.
Ketvirtadienio, spalio 15-osios, naktį, Rusijai apšaudant Ukrainą, bepilotis orlaivis vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Gynybos ministras pareiškė, kad šis dronas neabejotinai buvo rusiškas.
Primename, kad rugsėjo 30-osios rytą bepilotis orlaivis perskrido per Moldovos oro erdvę, o vėliau nukrito už Hirbovecų kaimo ribų Anenij Nojaus rajone ir sprogo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.