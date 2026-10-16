Ukraina įvardijo, ko reikia, kad Putinas sėstų prie derybų stalo: prašo Vakarų pagalbos

Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
„Taip pat svarbu nedaryti pertraukų sankcijų politikoje: užuot laukus, kol bus priimti nauji sankcijų paketai, sankcijas reikėtų taikyti nuolat, tikslingai, kryptingai ir konkretiems sektoriams, nes tai duoda rezultatų. Kad ir ką sakytų Rusija, sankcijos veikia, ir mes tai žinome. Ilgainiui jos turės kritinį poveikį Rusijos ekonomikai. Net jei rusai apeina sankcijas, net jei prie jų prisitaiko, tai vis tiek kenkia bet kurios šalies, juo labiau tokios agresiją vykdančios valstybės ekonomikai“, – pabrėžė užsienio reikalų ministras.
Pasak A. Sybihos, Ukraina siūlo taikyti griežtesnius apribojimus Rusijos „šešėliniam laivynui“, be kita ko visiškai uždrausti jūrų paslaugas ir įvesti sankcijas tokių laivų kapitonams.
„Tai taip pat labai jautrus klausimas. Žinome, kad daugelis kapitonų atsisako dirbti „šešėlinio laivyno“ tanklaiviuose, nes tai kelia didelę riziką jų reputacijai. Toliau dirbsime šia kryptimi“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.
Kyjivas taip pat ragina uždrausti rusiškų grūdų ir kitų žemės ūkio produktų tranzitą per Europą, įskaitant Baltijos šalių uostus, ir dar labiau apriboti Rusijos bankų prieigą prie SWIFT sistemos.
„Rusija vis dar naudojasi SWIFT, todėl Rusijos bankus reikia kuo plačiau atjungti nuo šios sistemos. Svarbu toliau spausti Rusiją, kad šios sankcijos turėtų išties sukrečiantį ir niokojantį poveikį. Dar yra ką nuveikti“, – sakė A. Sybiha.
Rusija taip pat turi jausti didesnę tęsiamos agresijos kainą
Jis pabrėžė, kad, patirdama sankcijų spaudimą, Rusija taip pat turi jausti didesnę tęsiamos agresijos kainą. Ukrainos skaičiavimais, karas Rusijai kasdien kainuoja apie 1 mlrd. JAV dolerių.
„Putinas supranta tik jėgą. Norint iš tiesų priversti jį derėtis, reikia spaudimo ir būtina didinti tęsiamų karinių veiksmų kainą“, – sakė ministras. Kaip tokio spaudimo priemones jis įvardijo sankcijas, įšaldyto Rusijos turto panaudojimą, tarptautinę izoliaciją ir prieigos prie technologijų ribojimą.
A. Sybiha priminė, kad Liuksemburge vykusiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime buvo priimtas sankcijų paketas, apimantis apie 1,6 tūkst. fizinių ir juridinių asmenų. Pasak jo, ypatingas dėmesys skirtas Rusijos gynybos pramonei ir kovai su sankcijų apėjimu.
Ukrainos užsienio reikalų ministras taip pat sukritikavo sprendimą iš ES sankcijų sąrašo išbraukti Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Pasak jo, Ukraina sieks, kad abu jie būtų vėl įtraukti į sąrašą, ir siūlo taikyti sankcijas dar daugiau kaip dešimčiai Rusijos oligarchų, susijusių su šalies kariniu pramoniniu kompleksu ir artimiausia V. Putino aplinka.
A. Sybiha pridūrė, kad Jungtinė Karalystė patikino Ukrainą ketinanti toliau taikyti sankcijas A. Usmanovui ir M. Fridmanui. Jis pabrėžė, kad Kyjivas toliau bendradarbiaus su partneriais, siekdamas griežtinti ir plėsti apribojimus Rusijai.
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