„Norite iš manęs kaip iš politiko gauti atsakymą, ar iš esmės? Jei iš esmės – tai mano kredo – tai ne Trumpo reikalas. Kas bus Ukrainos prezidentu, nuspręs Ukrainos tauta“, – pareiškė A. Lukašenka.
Aliaksandras Lukašenka pastebėjo, kad Volodymyras Zelenskis savo laiku žadėjo valstybės vadovo poste išbūti vieną kadenciją.
„Reikia vykdyti pažadus. Reikia eiti į rinkimus. Šiuo klausimu Trumpas teisus: žadėjai – reikia vykdyti pažadus. Tačiau tik diktuoti nereikia. Trumpui nereikėtų diktuoti, kaip pasielgti Ukrainai“, – pridūrė A. Lukašenka.
Pats A. Lukašenka valdžioje Baltarusijoje laikosi jau 32 metus, nepaisant daugybės savo paties kalbų apie būtinybę „neužsisėdėti valdžioje“.
Trumpo pareiškimai dėl Ukrainos prezidento
Pramenama, kad šeštadienį, spalio 10 d., Donaldas Trumpas savo kalboje Baltuosiuose rūmuose pareiškė, jog Ukrainai laikas pakeisti prezidentą. Volodymyras Zelenskis atsakingai pabrėžė, kad vieno ar kito lyderio pasirinkimas – pačios Ukrainos tautos reikalas.
Kartu jis pridūrė, kad tuo atveju, jei Rusija 60 dienų visiškai nutrauks ugnį, Ukraina suorganizuos ir praves prezidento rinkimus.
Kremliuje pareikšta, kad jie esą pasirengę garantuoti ugnies nutraukimą tik vienai dienai – balsavimui.
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