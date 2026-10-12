Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino – Sinkevičiaus atsakas: „Gėdingas, negarbingas poelgis“

2026-10-12 19:31 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-12 19:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius gėdingu vadina JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą laikiną Vašingtono sankcijų Rusijos dyzelinui sušvelninimą.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (12)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius gėdingu vadina JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą laikiną Vašingtono sankcijų Rusijos dyzelinui sušvelninimą.

REKLAMA
14
REKLAMA
REKLAMA

„Mano nuomone, tai – gėdingas, negarbingas poelgis. Nesu tikras, ar tai iš tikrųjų vyksta, ar tai tik politiniai pareiškimai. Nemačiau rašytinio susitarimo (...). Manau, kad tai paaiškės artimiausią savaitę“, – televizijai „SkyNews“ Varšuvos saugumo forume pirmadienį sakė ministras pirmininkas.

REKLAMA

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

Trumpas paskelbė pasikalbėjęs su Putinu

D. Trumpas penktadienį paskelbė pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu ir jiedu pasiekę susitarimą, kad Rusija pasaulinėms rinkoms patiektų didelius dyzelino kiekius.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį žingsnį, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.

REKLAMA
REKLAMA

Baltųjų rūmų šeimininkas sekmadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms.

Tuo metu Ukrainos lyderis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis, ir pabrėžė, kad Maskva pirmadienį, jau po D. Trumpo paskelbimo apie paliaubas, surengė išpuolius prieš šešis energetikos objektus.

Kiek anksčiau M. Sinkevičius teigė, kad Lietuvos pasitikėjimas JAV nesusvyravo ir pabrėžė, jog iniciatyvos, skirtos pasiekti taiką Ukrainoje, yra sveikintinos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Po Trumpo pareiškimų – Nausėdos reakcija: „Ukraina turi teisę...“ (1)
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Po JAV ir Rusijos sandorio – Nausėdos atsakas: šis sprendimas nėra iš gerų sąrašo (11)
Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
Sinkevičius: Lietuvos pasitikėjimas JAV nesusvyravo (7)
Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Trumpas paragino Ukrainą pakeisti Zelenskį nauju lyderiu (709)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
kai nedarai, tai ir nesupranti
kai nedarai, tai ir nesupranti
2026-10-12 20:27
Gėdinga ir negarbinga spaust savo žmones mokėt didžiulius akcizus ir pataikaut lobistams, o JAV prezidentas daro viską, kad kainos jo žmonėms mažėtų net jo paties prestižo sąskaita. Šalis daro, ką gali žmonių naudai. Jums to nesuprast, nes niekada to neteko daryti.
Atsakyti
va va
va va
2026-10-12 20:29
Negarbinga televizorių tempti namo. Rado, kas pamokys Trumpą, kas garbinga, o kas ne.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų