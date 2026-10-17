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TV3 naujienos > Žmonės

Buvusi Donaldo Trumpo darbuotoja atskleidė, koks jis yra iš arti: išskyrė 1 netikėtą savybę

2026-10-17 12:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 12:58
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Buvusi Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt atskleidė, koks JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra vadovas.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (18)

Buvusi Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt atskleidė, koks JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra vadovas.

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Socialiniuose tinkluose atsakinėdama į sekėjų klausimus, moteris papasakojo apie mažai kam žinomą prezidento asmenybės pusę, rašė Unilad.

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Atskleidė, koks Donaldas Trumpas yra iš tikrųjų

Darbas D. Trumpo spaudos sekretore K. Leavitt atnešė didžiulį žinomumą. Neseniai ji socialiniame tinkle „Instagram“ surengė klausimų ir atsakymų sesiją, kurios metu atsakė į kai kuriuos iš 3,1 mln. savo sekėjų dominančių klausimų.

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Vienas sekėjas pasiteiravo, ar JAV prezidentas iš tiesų yra malonus žmogus.

„Taip! Jis – geriausias vadovas. Žmonės nemato šios jo pusės, nes žiniasklaida jos neparodo, tačiau jis visada buvo man nepaprastai malonus ir palaikantis, net ir po to, kai pasitraukiau iš pareigų“, – atsakė K. Leavitt.

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Tuomet moteris atskleidė ir dar vieną, anot jos, netikėtą D. Trumpo savybę.

„Be to, jis be galo juokingas. Dievinu jį!“ – pridūrė ji.

Prabilo apie pasitraukimą iš pareigų

Pirmasis apie K. Leavitt pasitraukimą iš Baltųjų rūmų pranešė pats D. Trumpas. Netrukus po to moteris išplatino ir savo pareiškimą.

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„Pastaruosius pusantrų metų eiti Baltųjų rūmų spaudos sekretorės pareigas buvo didžiulė garbė ir nepamirštamas gyvenimo nuotykis.

Esu be galo dėkinga prezidentui Trumpui už suteiktas nepaprastas galimybes – dirbti Baltųjų rūmų Vakariniame sparne, praleisti daugybę valandų Ovaliajame kabinete, keliauti po pasaulį, susitikti su užsienio šalių vadovais, taip pat keliauti po mūsų nuostabią šalį ir susipažinti su įvairiausių visuomenės sluoksnių amerikiečiais.

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Labiausiai esu dėkinga prezidentui už tai, kad jis patikėjo man išskirtinę privilegiją kalbėti jo vardu iš Baltųjų rūmų tribūnos.

Su didžiuliu pasididžiavimu kalbėjau apie daugybę istorinių šios administracijos pasiekimų. Man taip pat buvo malonu reikalauti atsakomybės iš liberaliosios žiniasklaidos ir užtikrinti, kad Amerikos žmonės išgirstų tiesą apie prezidento Trumpo laimėjimus“, – teigė ji.

Pareiškimo pabaigoje K. Leavitt pridūrė norinti pradėti „naują gyvenimo etapą“ ir daugiau laiko skirti savo mažiems vaikams.

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