Vyksta įtariamųjų paieška: Lietuvos įmonėje bandyta padengti „Starlink“ įrangą, siekta paveikti Ukrainos operacijas

„Visa istorija, ką matėme šiandien, ir ką matėme Bulgarijoje ne taip seniai, spalio mėnesį, rugsėjo mėnesį – ir Lenkijoje, šitas incidentas į vieną visumą, į tokį Rusijos bandymą sutrikdyti „Starlink“ veiklą ir taip paveikti Ukrainos operacijų sėkmę“, – žurnalistams sekmadienį Vilniuje sakė V. Vitkauskas.
„Starlink“ ryšys nesutriko
Anot jo, incidentas įmonės veiklos nesutrikdė, didelio nuostolio nepadaryta, „Starlink“ ryšys nesutriko.
V. Vitkausko teigimu, JAV bendrovė „SpaceX“ nuomojasi patalpas iš lietuviškos įmonės, vykdo veiklą Vilniuje.
Šiuo metu vyksta įtariamųjų paieška.
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