Ši veiklą turėtų pradėti kitų metų viduryje. Gamykloje planuojama kasmet pagaminti iki 75 tūkst. 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
Valstybės kontroliuojama „Epso-G“ per antrinę bendrovę „Epso-G Invest“ valdo 48 proc. bendros su „Rheinmetall“ gamyklai įkurtos bendrovės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. Vokietijos koncernas kontroliuoja 51 proc. jos akcijų, likęs 1 proc. priklauso Giraitės ginkluotės gamyklai.
Vizito metu Vyriausybės vadovas taip pat apsilankys žemės ūkio įmonėje „Ateities ūkis“ bei Radviliškio ligoninėje.
Vakare M. Sinkevičius dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų šventiniame renginyje „Kalnapilio“ arenoje.
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