Pirminiame biudžeto projekto variante šis rodiklis buvo mažesnis – 3,8 proc. BVP.
2028 metais deficitas, numatoma, bus 4,6 proc. BVP, o 2029 metais – 3,9 proc. BVP.
Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad beveik visas valdžios sektoriaus deficitas susidaro pajamoms augant lėčiau negu didėja išlaidos.
Patikslintame kitų metų biudžeto projekte – 3,9 proc. BVP fiskalinis deficitas
Finansų ministerija nurodo, kad įstatymo projektas parengtas neatsižvelgiant nei į Valstybės kontrolės išvadą, kad biudžeto projekte planuojamos grynosios išlaidos neatitinka nei nacionalinių, nei ES fiskalinės drausmės taisyklių, nei į Europos Komisijos projekto vertinimą.
Kaip rašė BNS, šią savaitę Europos Komisija (EK) paragino Lietuvą imtis priemonių, kad 2027 metų šalies biudžeto projektas atitiktų fiskalinės drausmės taisykles ir rekomendacijas dėl valdžios išlaidų augimo ribojimo. EK nuomone, kyla rizika, jog projektas iš esmės neatitiks ES Tarybos rekomendacijos dėl grynųjų išlaidų augimo.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, kad Vyriausybė reaguos į EK pastabas dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto ir kartojo, kad fiskalinio deficito mažinimo planą pateiks kitų metų pavasarį.
Jo teigimu, išlaidų gynybai, socialinėms išmokoms ir skolos aptarnavimui mažinti nėra galimybių, tačiau bus siekiama optimizuoti viešąjį sektorių.
3 proc. Mastrichto kriterijų viršijantis fiskalinis deficitas planuojamas daugiausia dėl augančių išlaidų gynybai, socialinėms išmokoms bei skolos aptarnavimui.