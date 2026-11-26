„Visi mes norėtume išsaugoti finansinę drausmę, tuo pačiu metu skirti pakankamai krašto apsaugai, pensijoms, socialinėms išmokoms, valstybės tarnautojų algoms, bet šiandien, jeigu neklystu, daugiau kaip dešimt valstybių susiduria su labai dideliais iššūkiais balansuodamos savo biudžetą ir praktiškai visos valstybės, tos, kurios skiria krašto apsaugai 5 proc. arba kiek mažiau negu 5 proc. bendrojo vidaus produkto“, – Lietuvos žurnalistams Briuselyje ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
„Europos Komisija supranta mūsų iššūkius. (...) Jie nepradėjo perteklinio biudžeto deficito procedūros dabar, žinoma, stebės situaciją ir toliau. Šitoje vietoje mums svarbu pademonstruoti pastangas, kad mes darome viską, kad mūsų biudžeto deficitas nebūtų tikrai išskirtinai didelis, liktų 4 proc. ribose“, – pridūrė jis.
Prezidentas pabrėžė, kad svarbu turėti aiškų planą, kaip ketinama grąžinti fiskalinį deficitą į „civilizuotus rėmus“ per artimiausius kelerius metus.
„Aš tą pabrėžiau ir premjerui susitikimo paskutinio mūsų metu, kad turėtume labai aiškų planą, kaip mes ketiname tą biudžeto deficitą grąžinti į civilizuotus rėmus per artimiausius keletą metų“, – kalbėjo šalies vadovas.
Kaip rašė BNS, EK trečiadienį paragino Lietuvą imtis priemonių, kad 2027 metų šalies biudžeto projektas atitiktų fiskalinės drausmės taisykles ir rekomendacijas dėl valdžios išlaidų augimo ribojimo. EK nuomone, kyla rizika, jog projektas iš esmės neatitiks ES Tarybos rekomendacijos dėl grynųjų išlaidų augimo.
Vis dėlto, įvertinusi šių metų fiskalinį deficitą, kuris turėtų siekti 3,5 proc. BVP, Komisija jį pateisina didesnėmis gynybos išlaidomis, todėl kol kas nepradės perviršinio deficito procedūros.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, kad Vyriausybė reaguos į EK pastabas dėl kitų metų valstybės biudžeto projekto ir kartojo, kad fiskalinio deficito mažinimo planą pateiks kitų metų pavasarį.
Jo teigimu, išlaidų gynybai, socialinėms išmokoms ir skolos aptarnavimui mažinti nėra galimybių, tačiau bus siekiama optimizuoti viešąjį sektorių.