„Pastaraisiais metais lūkesčiai buvo vienokie, o realus rezultatas – kitoks. Na, sutikite, 5 milijonai investicijų per kelerius metus (...) yra aiškiai per mažai. Tai yra aiškiai per mažai, ir galėtų būti gerokai daugiau“, – ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.
Vis dėlto prezidentas akcentavo, kad sprendžiant atstovybės pavadinimo klausimą, svarbu išsaugoti santykius su Taivanu.
„Yra teisinių būdų, ir nereikia iš to daryti labai didelės politikos. Svarbiausia, kad mūsų santykiai su Taivanu išliktų tokie, kokie galėtų būti geresnėmis aplinkybėmis“, – teigė šalies vadovas.
Paklaustas, ar jau yra poreikis Vyriausybei priimti vienašališką sprendimą dėl Taivaniečių atstovybės, G. Nausėda konkretaus atsakymo nepateikė, tačiau pakartojo, kad Lietuva turi dvi galimybes.
„Aš manau, kad yra du keliai. Pirmasis kelias – suderintu būdu tai padaryti. Kitas kelias – tai galima padaryti ir vienašališkai. Tiesą sakant, apskritai man atrodo, kad čia jau daug visi apie tai komentuojame. Daugiausia komentuoja tie, kurie sako, kad tokios diskusijos niekur neveda. Tai šiek tiek paradoksalu“, – pridūrė prezidentas.
Diskusijos dėl Taivano
ELTA primena, kad Taivaniečių atstovybė Lietuvoje Eltai nurodė, kad Taivano vyriausybė neketina keisti atstovybės pavadinimo, nes jis buvo nustatytas abipusiu susitarimu.
Vis dėlto trečiadienį Eltai duotame interviu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo suaktyvėjo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tąsyk neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Vyriausybės programoje numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
M. Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad šį tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai.