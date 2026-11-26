„Kol kas aš negavau jokių signalų iš Lenkijos vadovų – nei prezidento, nei premjero – apie mūsų numatomus pakeitimus negavau. Tikiuosi, kad šitas apmokestinimas, apie kurį dabar kalbama, bus nukreiptas ne į konkrečią įmonę „Orlen Lietuva“, o į energetikos sektorių kaip tokį – tai yra, jis bus horizontalus“, – žurnalistams Briuselyje ketvirtadienį kalbėjo prezidentas.
„O mokesčio dizaino pasirinkimas, mano nuomone, yra antraeilis klausimas. Ar tai bus labiau susiję su apyvarta, ar su viršpelniu – galima rinktis ir viena, ir kita“, – pridūrė G. Nausėda.
Interviu Eltai premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad naujojo įmonės „Orlen Lietuva“ mokesčio schema galėtų būti paremta ne bendrovės gautu pelnu, bet įmonės apyvarta.
Prezidentas, kaip ir premjeras, taip pat teigė besilaikantis nuomonės, kad papildomos šio mokesčio pajamos turėtų būti nukreipiamos į Gynybos fondą.
„Turėtų keliauti į Gynybos fondą, nes Gynybos fondas ir yra tas pagrindinis kapšas, kuris visą biudžeto, taip sakant, vežimą traukia į apačią“, – kalbėjo šalies vadovas.
Premjeras anksčiau teigė besitikintis, jog radus bendrą politinį sutarimą 2027-aisiais Gynybos fondas galėtų būti papildytas bent 100 mln. eurų, kurie būtų surinkti iš šio naujo energetikos sektoriaus įmonių mokesčio.
Tiesa, nors papildomas lėšas numatoma nukreipti gynybai, energetikos ministras Lukas Savickas išsakė nuomonę, kad dalį jų būtų galima panaudoti degalų akcizui mažinti.
Naujas apmokestinimas planuojamas valdantiesiems ieškant būdų surinkti daugiau pajamų į biudžetą, be to, akcentuojama, kad prasidėjus konfliktui Irane naftos sektoriaus įmonės uždirbo daug papildomo pelno.