„Tai turėtų keliauti į Gynybos fondą, nes Gynybos fondas ir yra tas pagrindinis kapšas, kuris visą biudžeto vežimą traukia į apačią“, – Briuselyje žurnalistams ketvirtadienį sakė G. Nausėda.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar iš planuojamo mokesčio surinktos lėšos turėtų keliauti į Gynybos fondą, ar būti naudojamos mažinti degalų akcizus.
Pajamos iš degalų gamybos įmonių viršpelnio turėtų papildyti Gynybos fondą, sako prezidentas
Komentuodamas planuojamo mokesčio modelį G. Nausėda sako, kad galimas tiek įmonių neplanuoto pelno, tiek apyvartos apmokestinimas.
„Mokesčio dizaino pasirinkimas, mano nuomone, yra antrasis klausimas – ar tai bus daugiau susiję su apyvarta, ar su viršpelniu. Galima rinktis ir vieną, ir kitą kelią“, – teigė prezidentas.
Pasak jo, naujas mokestis neturėtų būti skirtas tik Lenkijos koncerno „Orlen“ valdomai naftos perdirbimo bendrovei „Orlen Lietuva“.
„Tikiuosi, kad šitas apmokestinimas, apie kurį dabar kalbama, bus nukreiptas ne į konkrečią įmonę „Orlen Lietuva“, o į energetikos sektorių. Tai yra, kad jis bus horizontalus“, – aiškino G. Nausėda.
Jis, be to, teigė besitikintis, kad toks apmokestinimas „galėtų reikšmingai padidinti biudžeto pajamų dalį“.
G. Nausėda teigė kol kas negavęs Lenkijos pusės pozicijos: „Kol kas aš jokių signalų iš Lenkijos vadovų – nei prezidento, nei premjero – apie mūsų numatomus pakeitimus negavau.“
Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, kad naujasis įnašas galėtų siekti daugiau nei 100 mln. eurų ir į Gynybos fondą 2027 metais tokiu atveju galėtų būti surinkta iš viso apie 1 mlrd. eurų.
Kaip rašė BNS, energetikos ministras Lukas Savickas kiek anksčiau ketvirtadienį sakė, kad įvedus viršpelnio mokestį galėtų būti mažinamas akcizas degalams.
Koalicinei tarybai sutarus apmokestinti degalų gamybos įmonių viršpelnius, premjeras prieš dvi savaites yra sakęs, kad įplaukomis iš šio laikino mokesčio būtų galima sušvelninti išaugusių energijos kainų įtaką vartotojams, taip pat – sumažinti kuro akcizus.
Premjeras, be to, anksčiau sakė, kad pagrindinė, o galbūt ir vienintelė mokėtoja būtų „Orlen Lietuva“, nors mokestį iš viso galėtų mokėti iki 10 kuro gamybos įmonių.