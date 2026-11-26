„Tikslo naikinti tikrai nėra. Tikslas yra palaikyti abiem šalims – Lietuvai ir Taivanui – labai gerus santykius“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė R. Motuzas.
Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad, Taivanui atsisakant keisti atstovybės pavadinimą, Lietuva turi teisę priimti vienašališkus sprendimus dėl šios atstovybės.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus atstovas anksčiau pabrėžė, kad užsienio reikalų ministras pagal teisės aktus gali spręsti „kitų atstovybių“, kaip yra akredituota Taivaniečių atstovybė, steigimo klausimus.
R. Motuzas tvirtino, jog šalies vadovai tiesiog įvardijo veikiančią tvarką.
„Mūsų vadovai tiesiog paaiškino, kad Lietuva turi galimybių, veikiančią tvarką įvardijo, kad dabar veikianti Taivano prekybos atstovybė buvo akredituota užsienio reikalų ministro įsakymu ir tam tikri akreditacijos pakeitimai irgi gali būti daromi užsienio reikalų ministro įsakymu“, – kalbėjo politikas.
„Kitų ES ir NATO šalių patirtis rodo, kad ryšius galima palaikyti ir su Kinija, ir su Taivanu“, – pridūrė jis.
Lietuva yra paprašiusi Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pasikeisti pavadinimą, siekdama atnaujinti diplomatinius santykius su Kinija, bet Taipėjus teigia to daryti neketinantis.
Buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė LRT radijui teigė, kad šioje situacijoje Vyriausybė ir pati valstybė atrodo įsivariusi save į kampą, o elgesys Kinijos atžvilgiu atrodo kaip išankstinis nuolaidžiavimas, net neaišku, ar to reikalaujant pačiam Pekinui.
„Atrodo, kad (...) užsienio reikalų ministro galva priklauso nuo šitų diskusijų ir nuo to, ar taivaniečiai pakeis savo atstovybės pavadinimą, ar ne. Tai, mano supratimu, yra ir neoru, ir, tiesą sakant, neduoda Lietuvai jokios naudos, nes jeigu mes pasirodysime kaip valstybė, kurią galima šitaip stumdyti, tai ateityje mus tiktai taip ir stumdys“, – kalbėjo politikė.
Pasak jos, Lietuvos sprendimas leisti Taivanui atidaryti Lietuvoje atstovybę Taivaniečių pavadinimu davė teigiamos naudos ne tik santykiams su Taipėjumi, bet ir kitomis Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybėmis, taip pat su JAV.
Anot parlamentarės, todėl vertinti ryšius su Taivanu tik per dvišalių ekonominių santykių prizmę yra paviršutiniška.
Vyriausybė teigia, kad partnerystė su Taivanu apčiuopiamos naudos Lietuvai nedavė, o siekis atkurti santykius su Kinija yra susijęs su Lietuvos saugumo, ekonominiais ir kitais interesais bei artėjančiu pirmininkavimu ES Tarybai, kuris prasidės nuo sausio.
Kinija Lietuvos veiksmus leidžiant Taipėjui atidaryti atstovybę Vilniuje Taivaniečių (kinų kalba – Taivano) vardu laiko Vilniaus parama salos didesnio savarankiškumo ir tarptautinio pripažinimo siekiui.
Dėl 2021 metais atidarytos atstovybės Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.
Nuo 2024 metų dirbanti socialdemokratų Vyriausybė deklaruoja siekį atkurti diplomatinius santykius su Kinija, lapkritį Vilniuje deryboms lankėsi Pekino diplomatų delegacija.
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