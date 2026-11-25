„Partizan“ svečiuose 84:71 (17:18, 20:22, 21:22, 26:9) palaužė Dubajaus „Dubai“ (9/5) klubą.
Belgrado komanda startavo geriau (10:4), nors Jaronas Blossomgame‘as skirtumą greitai ištirpdė iki minimalaus ir lygino rezultatą – 15:15. Rungtynės toliau klostėsi gana lygiai ir nerezultatyviai, Dubajaus komanda pabandė veržtis į priekį (38:32), bet iki kėlinio pabaigos rezultatą švelnino Robertas Franksas – 37:40.
Po pertraukos „Dubai“ vėl bandė susikrauti saugesnę persvarą (50:41), svarbius taškus rinko Džananas Musa su Mfiondu Kabengele – 58:50. Vis tik paskutiniame ketvirtyje iniciatyvą vogė „Partizan“.
Kevarriusas Hayesas ir Nikola Tanaskovičius grąžino lygybę (62:62), o netrukus jų pačių tandemas rezultatą persvėrė – 71:68. Carlikas Jonesas tęsė savo rezultatyvų pasirodymą (79:70), o Dubajaus klubas strigo ir daugiau intrigos nebesukūrė.
„Dubai“: Dwyane‘as Baconas (8 atk. kam.) ir Jaronas Blossomgame‘as – po 13, Džananas Musa, Mfiondu Kabengele (11 atk. kam.) ir Filipas Petruševas – po 11
„Partizan“: Carlikas Jonesas 21, Nikola Tanaskovičius 12, Alessandro Pajola ir Robertas Franksas – po 10, Kyle‘as Allmanas 9.
OH MY, @JaronBgame caught a lob for a big finish over Hayes! 😳 @dubaibasket | #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/abXUKH5KP2— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026
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