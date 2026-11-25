Iki šios akistatos kauniečiai Eurolygoje yra iškovoję 8 pergales ir patyrę 5 pralaimėjimus, o Madrido ekipa savo sąskaitoje turi 7 pergales ir 6 nesėkmes.
Rungtynės prasideda 21.45 val. Jas stebėkite tiesiogiai portale tv3.lt.
Martinezas apie kovą su „Žalgiriu“: žaisime prieš labai gerą komandą
Prieš rungtynes mintimis dalijosi „Karališkojo“ klubo strategas Pedro Martinezas.
„Į mačą žengiame kupini entuziazmo ir noro sužaisti geras rungtynes, suprasdami, su kokiais sunkumais susidursime. Prieš labai gerą komandą stengsimės sužaisti kuo geresnes rungtynes.
Esu labai patenkintas ir tai sakau net po savaitės, per kurią nežaidėme gerai ir pasiekėme prastus rezultatus, nes komanda stengiasi ir dirba nusiteikusi tinkamai. Tiesa, tai, kad vis dar negalime susigrąžinti svarbių žaidėjų, po truputį ima varginti, tačiau noriu parodyti pagarbą tiems, kurie atiduoda visas jėgas.
Mums, kurie esame čia, reikia kovoti ir sukąsti dantis. Turime stengtis užtikrinčiau kovoti dėl atšokusių kamuolių gynyboje ir gerinti tai, kas priklauso nuo mūsų pačių.
Pergalė būtų puikus moralinis postūmis tiek komandai, tiek visiems aplink ją. Žaisime namuose, turėsime savo sirgalių palaikymą, todėl kovosime, stengsimės ir atiduosime visas jėgas. Jei laimėsime, tai bus puiki žinia, o jei pralaimėsime – kelias tęsis toliau. Tai labai ilgas reguliarusis sezonas, kurį sudaro 38 rungtynės“, – sakė treneris.
Treneris pridėjo, kad Facundo Campazzo baigė reabilitaciją, tačiau prieš „Žalgirį“ dar nežais.
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