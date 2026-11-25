Krepsinis.net žiniomis, gynėjas treniruotės metu patyrė kojos piršto traumą, dėl ko gana ilgam krenta iš rikiuotės. Jis nežais ne tik rinktinėje, bet ir dar kelias papildomas savaites. Numatoma reabilitacijos trukmė – 4–6 savaitės.
Tad tai paveiks bent jau 3–5 „Tauragės“ mačus Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.
33 metų 199 cm ūgio gynėjas šį sezoną per 25 minutes pelno 11,4 taško, atkovoja 2,6 kamuolio, atlieka 5,6 rezultatyvaus perdavimo bei renka 13,5 naudingumo balo.
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