Per pirmąją mačo dalį nė vienai komandai atitrūkti nepavyko – „Anadolu Efes“ dažniau buvo priekyje, keliskart turėjo 5–6 taškų pranašumą, bet „Baskonia“ vis priartėdavo. Vis dėlto Collino Malcolmo taškai leido svečiams įpusėjus susitikimui turėti 5 taškų atsargą – 46:41.
Po didžiosios pertraukos baskų spurtas 9:0 leido perimti iniciatyvą – 53:48. Įsibėgėję šeimininkai 27-ąją minutę pirmą kartą įgijo dviženklį pranašumą (63:52), kuris netrukus išaugo iki 15 taškų – 68:53. Pasibaigus trims kėliniams „Baskonia“ pirmavo 70:57.
Ketvirtajame ketvirtyje „Anadolu Efes“ startavo 7 taškais iš eilės – 64:70. Likus 66 sekundėms deficitas sumažėjo iki 4 taškų – 76:80. Baskai iš 4 baudų pataikė 2, o svečių atakos baigėsi dviem dvitaškiais, tad likus 16 sekundžių skirtumas ištirpo iki vieno metimo – 80:82. Visgi Stefanas Joksimovičius likus 11 sekundžių sumetė baudas (84:80) ir įtvirtino pergalę.
T.Sedekerskis dėl traumos dar nežaidė. Puikiai debiutavo vos prieš kelias dienas pasikviestas Zacharie Perrinas – 11 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 20 naudingumo balų.
„Baskonia“: Chrisas Duarte 14 (4/7 tritaškiai), Kobi Simmonsas (2/5 tritaškiai) ir Stefanas Joksimovičius (6 atk. kam., 6 rez. perd.) po 12, Zacharie Perrinas 11 (12 atk. kam., 20 naud. bal.), Matteo Spagnolo ir Kenanas Kamenjašas po 8.
„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas 16 (23 naud. bal.), Collinas Malcolmas 13, Dario Šaričius 11 (9 atk. kam.), Matthew Strazelis 9.
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