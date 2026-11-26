„Teisėsaugos institucijos atlieka savo darbą. Jeigu aš pradėčiau komentuoti, pavėluota tai ar nepavėluota, tai būtų tiesioginis mano, kaip politiko, įsikišimas į jų darbą, o tai vėliau sudarytų didelių problemų įrodinėjant šių žmonių kaltę“, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams sakė prezidentas.
Sulaikyti 5 asmenys
Kaip skelbta, trečiadienį Generalinė prokuratūra pranešė, kad ikiteisminiame tyrime dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą buvo sulaikyti penki asmenys. Tarp jų – Kazimieras Juraitis, jo sutuoktinė Vaida Juozapaitytė, prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis, Dmitrijus Glazkovas ir Mindaugas Ramoška. Kai kurie sulaikytieji anksčiau dalyvavo likviduoto „Tarptautinės geros kaimynystės forumo“ veikloje.
Prokuratūros duomenimis, tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024 m. rudens palaikė ryšius su Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės atstovais ir už atlygį vykdė jų užduotis – rinko bei perdavė informaciją, kuri domina Lietuvai priešišką valstybę.
Įtariamiesiems pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 118 straipsnio 1 dalį. Už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki septynerių metų. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities policija, bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu.
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