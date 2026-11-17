Anot naujienų portalo „15min“, apie tai skelbiama „Akropolio“ ledo sporto bendruomenei skirtame laiške.
„Pagal dabartinį projekto grafiką ledo arenos veiklą Vilniaus „Akropolyje“ numatoma užbaigti 2027 metų sausio 2 d. Atitinkamai 2027 metų sezonui galiojančios ledo arenos nuomos ir reklaminio ploto nuomos sutartys nebus pratęsiamos, o naujos sutartys nebus sudaromos“, – teigiama laiške.Daug metų „Akropolio“ arenoje treniravosi jaunieji ledo ritulininkai iš Vilniaus „Geležinio vilko“ klubo bei čiuožėjai.
Lietuvos čiuožimo federacija teigia nusivylusi
Lietuvos čiuožimo federacija teigia esanti nusivylusi tokiu sprendimu, sako parengusi naujos arenos statybų planą ir besikalbanti su Vilniaus miesto savivaldybe, Tarptautine čiuožimo sąjunga, investuotojais.Pastaraisiais metais Vilniuje veikė trys ledo aikštės – viena „Akropolyje“ ir dar dvi „Pramogų arenoje“ Ąžuolyno gatvėje.
Nuo 2027 metų liks tik dvi aikštės „Pramogų arenoje“, kurioje treniruojasi ir žaidžia rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ledo ritulininkai.
Vilniaus miesto savivaldybė šią savaitę skelbė apie pradedamą rinkos konsultaciją dėl naujos ledo arenos statybos.
Naująjį ledo arenos kompleksą planuojama statyti Naujininkuose, Jotvingių g. 1 esančiame sklype.