Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ pasakojo propagandos ekspertas Viktoras Denisenko.
Tariami dronai Kaliningrade
Jau praėjo kelios dienos po situacijos Kaliningrade. Kaip dabar galėtume vertinti, kas įvyko, kaip pasklido ta informacija, kokias išvadas galime padaryti?
V. Denisenko: Iš tikrųjų jau šiandien yra žymiai daugiau žinoma. Buvo ir oficialių pranešimų, tarkime, Lietuvos kariuomenės. Buvo įvairių versijų, bet tai, kas ten įvyko, man asmeniškai atrodo, ko gero, galima apibūdinti tokiais žodžiais – baimės akys didelės. Pirmiausia baimės akys būtent Kaliningrade.
Žinoma, aš asmeniškai tiksliai nežinau, kodėl ten buvo priimtas sprendimas dėl oro pavojaus. Galbūt jie pamatė kažkokias žymes, kurių negalėjo identifikuoti, galbūt kažkas pasirodė. Vėlgi, analizė, kurią padarė „Repsense“ įmonė, rodo, kad komunikacija apie įvykį pirmiausia vyko oficialiu lygiu būtent iš Kaliningrado, tai yra gubernatoriaus lygmens.
Tuo tarpu centrinė Rusijos valdžia tylėjo, niekaip nekomentavo. Panašu, kad tai buvo gana lokalus įvykis. Kas sekė po to? Suprantama, kad propagandos, dezinformacijos priemonės siekia išnaudoti bet kokį įvykį, realų arba tik numanomą, savo tikslams. Ko gero, tai ir įvyko.
Ar informacinės atakos suplanuojamos iš anksto?
Ar galėtumėte paaiškinti, kaip apskritai tai veikia? Ar informacinės atakos yra iš anksto suplanuojamos ir paskleidžiami kažkokie naratyvai, ar kažkas gali įvykti ir tada Rusija savo reikmėms panaudoja kažkokį įvykį, situaciją?
V. Denisenko: Iš tikrųjų gali būti ir vienaip, ir kitaip. Vienas principas nepaneigia kito. Kai yra planuojama iš anksto, mes iš esmės galime kalbėti apie tam tikras psichologines operacijas, apie tai, kas yra planuojama, kas yra ruošiama ir kas yra daroma. Tačiau, bendrai žiūrint į pagrindinį dezinformacijos srautą, aš sakyčiau, kad Kremliaus propaganda ir Kremliaus dezinformacija labai dažnai yra reaktyvaus pobūdžio.
Ką tai reiškia? Tam tikros priemonės, tam tikri aktoriai, tie, kas kuria dezinformaciją, iš tikrųjų stebi informacinį lauką, tos pačios žiniasklaidos darbotvarkę ir konstruoja savo naratyvus reaguodami į tam tikrus pranešimus, į tam tikrus įvykius.
Apskritai šitas naratyvas, kad per Baltijos regioną leidžiami dronai į Rusiją, nėra naujas dalykas. Mes jau ne pirmą kartą apie tai girdime. Kiek tai galėtų tęstis? Ar gali atsirasti, ar užsimezga kažkokių naujų naratyvų šitoje informacinėje erdvėje?
V. Denisenko: Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad naratyvas nėra naujas. Aš jį matyčiau kaip dalį metanaratyvo arba didesnio naratyvo, arba kaip „grand“ naratyvo – didelio pasakojimo apie tai, kad Baltijos valstybės ar net visas NATO blokas iš tikrųjų jau dalyvauja Rusijos kare prieš Ukrainą arba, kaip Rusijoje sakoma, Ukrainos kare, toje specialiojoje karinėje operacijoje.
Tas didelis naratyvas nuolat atkartojamas kaip savotiškas įrodymas, kad taip ir yra, kad mes nesame tik kažkokie neutralūs stebėtojai, kad mes nesame tik valstybės, kurios teikia paramą Ukrainai, bet vos ne jau įsijungiame į karo veiksmus, galbūt kol kas pasyviai, lyg suteikdami teisę ukrainiečiams leisti dronus per mūsų teritoriją, per mūsų erdvę.
Tas naratyvas yra kartojamas ir, kai mes žiūrime į situaciją, kai reaguojama į tam tikrus įvykius, į tam tikrus trigerius, sakykime taip, gana natūraliai ta reakcija įrašoma į tam tikrą didesnį naratyvą ir dedama kaip dar viena plyta į to naratyvo pastatą.
Į ką yra nukreiptos informacinės atakos?
Politikai, valdžios atstovai kalbėjo, kad šiuo naratyvu siekiama sukurti baimę mūsų visuomenėje, bet jūs irgi pasakojote, kad siekiama nupiešti mūsų, kaip nepasyvių stebėtojų, įvaizdį. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, į ką tos informacinės atakos būna nukreiptos, kam jos būna skiriamos ir kokią žalą jos padaro?
V. Denisenko: Tai iš tikrųjų yra kompleksinis klausimas ir mes dažnai savotiškai siaurai žiūrime į tą dalyką. Suprantama, kad mums svarbiausia, kaip tai gali paveikti mūsų visuomenę, kaip tai gali paveikti mūsų valstybę. Toks vektorius, vienas iš vektorių, yra.
Visų pirma, mes galime kalbėti apie tam tikrą baimę, apie tam tikrų įtampų kėlimą, nes visi tie kariniai dalykai, tam tikri kaltinimai mums, kad mes kažką darome ar kažkaip prisidedame prie to karo, kelia įtampą dėl to, kad, jeigu yra tokie kaltinimai, iš tų kaltinimų potencialiai gali sekti ir tam tikra Rusijos reakcija, tarkime, kinetiniai veiksmai ir panašiai.
Kita vertus, nereikia pamiršti, kad visa ta Rusijos propagandos sistema labai plačiai veikia ir pačios Rusijos visuomenę. Labai dažnai netgi pagrindinis poveikio vektorius yra ten. Ką tai reiškia? Tie naratyvai įtvirtina mūsų, tai yra Lietuvos, Baltijos valstybių, gal viso to regiono kartu su Lenkija ir galbūt Rumunija, kaip priešiško, užėmusio tam tikrą poziciją, kaip forposto karui prieš Rusiją, vaizdinį. Tai yra dar vienas tradicinis naratyvas.
Yra ir trečiųjų šalių auditorijos, galbūt Vakarų Europa, kur Maskva bando pasakyti ne vyriausybėms, bet Vakarų Europos valstybių visuomenėms: žiūrėkite, Baltijos šalys pačios provokuoja Rusiją, pačios elgiasi agresyviai ir faktiškai yra įsitraukusios į karą, bando įtraukti į tai NATO, tai yra visas aljanso valstybes. Iš tikrųjų tas veikimas turi daug skirtingų vektorių.
Tai, jeigu paprastai tariant, Rusijos propaganda, net ir viena kažkokia informacinė ataka, gali būti skirta daugeliui adresatų – mums, patiems Rusijos žmonėms ir Vakarų Europos valstybėms?
V. Denisenko: Dažniausiai taip. Mes galime, žinoma, kalbėti apie tam tikras informacines operacijas, kurios turi labai aiškų vektorių arba tik porą vektorių ir siekiamą tikslą. Bet bendrai, kai mes kalbame apie tą dezinformacijos srautą, kuris yra, ko gero, milžiniškas, jis gali veikti plačiai.
Juo labiau kad šiandien mes kalbame apie globalią informacinę erdvę, kurioje nėra kažkokių aiškių ribų. Jeigu dar anksčiau kalbos veiksnys kažką reiškė, ta prasme, kad viena kalba naratyvas yra skleidžiamas ir sunkiai prasiskverbia į kitas kalbines erdves, tai šiandien mes turime pakankamai gerą automatinį vertimą, kuris virtualioje erdvėje yra jau gana kokybiškas. Ir net šitas barjeras dingsta.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.