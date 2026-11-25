Smurto protrūkis Klaipėdos ligoninėje. VIsiškai girta, areštinėje Klaipėdoje susižalojusi ir policijos pareigūnų į ligoninę atvežta 50-metė moteris ėmė siautėti skubiosios pagalbos skyriuje. Ji užpuolė ir sumušė jai padėti norėjusią 65-erių slaugytojos padėjėją. Nukentėjusioji gydosi namuose, o ligoninės medikai įniršę – atvežę agresyvią moterį, policininkai jai nusegė antrankius, o patys esą kažkur pradingo.
Prie vyriausybės bent trečdaliu didesnių algų reikalauja statutiniai pareigūnai – ugniagesiai, pasieniečiai, policininkai. Tačiau vyriausybė jiems kitąmet žada pridėti tik keturiskart mažiau. Tad pareigūnai perspėja – ieškodami didesnių atlyginimų, vis daugiau jų paliks tarnybą. Kad politikai ir praeiviai geriau įsivaizduotų pareigūnų trūkumą, protestuotojai aikštėje pristatė beveik pusę tūkstančio tuščių kėdžių. O kol pareigūnai protestavo, premjeras vyriausybėje pilstė labdaringą maltiečių sriubą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje.