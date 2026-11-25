Žurnalistė priminė, kad 2022 metais A. Lukašenka leido Rusijai naudoti Baltarusijos teritoriją kaip užnugario bazę karinėms operacijoms vykdyti. Tačiau diktatorius atsakė, kad toks teiginys yra „visiškai netikslus ir neteisingas“.
„Specialiai pasiėmiau Baltarusijos žemėlapį, kad jūs suprastumėte. Štai čia, maždaug šioje vietoje, yra Bresto sritis, o čia – Gomelio sritis. 2022 metais ten vyko planinės Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos“, – aiškino jis.
„Aš visiškai nesusijęs“
A. Lukašenka pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos perspėjo apie galimą karo pradžią ir informavo Ukrainą apie prie jos sienų telkiamą kariuomenę.
„Pavyzdžiui, aš netikėjau, kad taip gali nutikti. Rusai pradėjo išvesti savo karius geležinkeliais ir keliais. Kitus veiksmus sustabdė. Tačiau vėliau šie kariai, kurie jau buvo sutelkti čia, kažkodėl pasuko Kyjivo link ir nusprendė per Kyjivą išvesti savo pajėgas. Taip juokais sakau. Man priekaištų nėra. Aš visiškai nesusijęs su šio karo pradžia“, – tvirtino diktatorius.
Jis ciniškai tikino esą nežinojęs apie prasidėjusį karą, o Rusijos kariuomenės generalinis štabas jo apie tai neinformavęs.
„Aš visiškai niekuo dėtas. Man gali užduoti klausimą, kodėl neįsikišau, nesustabdžiau rusų ir panašiai. Bet pažiūrėkime žmogiškai – kodėl aš turėjau stabdyti rusus ir kovoti už Ukrainą?“ – kalbėjo A. Lukašenka.
Ukraina pirmoji pasaulyje koviniu lazeriu numušė reaktyvinį droną
Gindami vieną Ukrainos infrastruktūros objektą, koviniu lazeriu pirmą kartą pasaulyje numušė reaktyvinį kovinį droną. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais Serhijus Beskrestnovas, pravarde „Flešas“.
Kaip rašo naujienų portalas „Unian“, ekspertas pažymėjo, kad bendrovės „Carmin Sky“ sukurtos lazerinės oro gynybos sistemos „Blysk“ jau demonstruoja pirmuosius rezultatus kovinėmis sąlygomis.
„Neseniai kovinis lazeris, įrengtas ypatingos svarbos infrastruktūros objektui apsaugoti, pirmą kartą pasaulyje numušė reaktyvinį droną „Geran“, – pabrėžė S. Beskrestnovas.
Jis paaiškino, kad lazerinės oro gynybos sistemos technologija plėtojama pagal valstybinę programą „Privati oro gynyba“, padedant gynybos technologijų grupei „Brave1“.
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