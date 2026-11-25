„Nesuprantu, kodėl siunčiame karius į Ukrainą, kai tai nėra mūsų karas“, – žurnalistams sakė penkiskart olimpinis čempionas.
T. Rineras omenyje turėjo Prancūzijos karių dislokavimą Ukrainoje. Opozicinės partijos kritikavo šį sprendimą, nes jis buvo priimtas negavus parlamento pritarimo. Gynybos viceministrė Alice Rufo sakė, kad šie kariai „skirti mokymams ir įrangos techninei priežiūrai“.
Prakalbo apie karo pabaigą
„Jeigu rytoj tapčiau prezidentu, norėčiau būti žmogumi, kuris vienija žmones, šypsosi ir spaudžia rankas, kad užbaigtų šį karą“, – kalbėdamas apie Rusijos karą prieš Ukrainą pridūrė T. Rineras.
Centro dešiniųjų pažiūrų Europos Parlamento narė Nathalie Loiseau, atsakinga už kandidato į prezidentus Edouardo Philippe'o užsienio politikos klausimus, pasinaudojo T. Rinero pareiškimais, kad sukritikuotų rinkimų varžovą.
„Teddy Rinero pasaulis būtų toks paprastas: į nieką nesikiši, spaudi ranką visiems ir visame pasaulyje įsivyrauja taika bei meilė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ji.
T. Rineras tokį savo pareiškimą padarė kalbėdamas šiuo metu Paryžiuje vykstančiame Prancūzijos merų kongrese, kuriame siekė gauti kandidatavimui į prezidentus būtiną palaikymą.
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