Nukentėjusioji gydosi namuose, o ligoninės medikai įniršę – atvežę agresyvią moterį, policininkai jai nusegė antrankius, o patys esą kažkur pradingo.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pacientė užpuolė slaugytojos padėjėją
Greitosios pagalbos automobilis skubėjo į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Gelbėti prireikė areštinėje nukritusią 50-metę.
„Buvo gautas kvietimas iš policijos budėtojo, kad yra sužeista galva moteriai. Nuvykus greitajai pagalbai, ji buvo agresyvi, bet policijos pagalba ji buvo nuvežta į Klaipėdos respublikinės ligoninės Skubiosios pagalbos skyrių“, – pasakojo greitosios pagalbos Klaipėdos filialo vadovė Regina Pocienė.
Su kirstine galvos žaizda, antrankiais surakintą moterį policijos lydima greitoji atvežė į Klaipėdos ligoninę.
„Atvežus į mūsų įstaigą, buvo antrankiai nuimti ir palikta medikų priežiūrai. Budintis gydytojas, įvertinęs jos būklę, nusiuntė atlikti galvos kompiuterinę tomografiją“, – aiškino priėmimo skyriaus vedėjas Mindaugas Vežbavičius.
Policija tuo metu esą buvo nežinia kur, o girtą, 2 promiles pripūtusią, tačiau lyg ir nusiraminusią pacientę lydėjo 65-erių slaugytojos padėjėja.
„Tuo metu pacientė, gal pajutusi, kad mažiau yra asmenų, kad nėra jau suvaržyta antrankiais, puolė mūsų padėjėją, ją pastūmė, parvertė ir ėmė trankyti“, – sakė M. Vežbavičius.
Sulaukėjusią 50-metę nuo slaugytojos padėjėjos šiaip ne taip atplėšė atskubėjęs į pagalbą ligoninės personalas.
„Buvo iškviesti tie patys pareigūnai, nes jie, kaip suprantu, dar nebuvo spėję išvažiuoti ir ją sulaikė. Sulaikė, išvežė į areštinę, surašė protokolą, tada pakartotinai, jau su antrankiais ir policijos palyda buvo atvežta čia naktį“, – kalbėjo M. Vežbavičius.
Medikai kaltina pareigūnus
Labiausiai medikus stebina ir pykdo, kad tokią, jau greitosios automobilyje besiskėryčiojusią moterį policininkai paliko lyg niekur nieko.
„Šiaip turėjo pareigūnai ją palikti su antrankiais ir lydėti, dėl mūsų saugumo ir pacientų. Kodėl buvo nuimti antrankiai ir palikta šitaip – negaliu komentuoti“, – minėjo M. Vežbavičius.
Klaipėdos policijos vadovas teigia, kad pareigūnai išvykę nebuvo. Jie esą laukė priėmimo skyriuje, o kad moteris vėl taps agresyvi, neva, niekas nesitikėjo.
„Medikai ir policijos pareigūnai buvę ten įvykio vietoje priėmė sprendimą nuimti antrankius, tam, kad būtų galima atlikti medicinos procedūras tai pilietei“, – sakė Klaipėdos policijos viršininkas Gintautas Pocevičius.
„Čia ne magnetinis rezonansas, o galvos kompiuterinė tomografija. Galima daryti“, – pridūrė M. Vežbavičius.
Pati nukentėjusi slaugytoja padėjėja šiandien nedirbo. Bando atsigauti namuose.
„Aišku, tiek fiziškai, tiek morališkai ji nukentėjo. Nes darbe patirti smurtą, tai nėra kasdienybė“, – tikino priėmimo skyriaus vedėjas.
Klaipėdiečiai išgirdę šią istoriją pasibaisėjo.
„Nu, bet kaip šitaip galima? Ne, turbūt išprotėję žmonės. Jėzau, Jėzau, kas darosi.“
„Agresyvi, gal kažkas su sveikata, su protu negerai kažkas jai yra.“
„Apsauga turi būti. – Pačios ligoninės? – Gal ir reikia.“
Smurtautojai gali grėsti kalėjimas
Ligoninės priėmimo medikai sako, kad juos dažnai iškeikia, filmuoja bei grasina. Greitosios pagalbos darbuotojai pasakoja susiduriantys ir su fiziškai agresyviais pacientais. Tad be policijos pagalbos neapsieina.
„Medikai patys turi apsižiūrėti atvykę į įvykio vietą, ar tai yra saugu, per saugų atstumą kalbinti pacientą. Ir jei įtaria, kad yra kažkoks pavojus jiems, tai jie neina į įvykio vietą, kol neatvyksta policijos pareigūnai pas juos“, – pasakojo R. Pocienė.
Anot sveikatos apsaugos ministro, ligoninėms yra pavesta sustiprinti apsaugą, kad tokie incidentai nevyktų. Tačiau situacija negerėja.
„Ir numatytų kaip turi elgtis, kiek žmonių vienu metu, ypač su agresyviais pacientais, algoritmai įsijungia kaip apsaugoti kiekvieną konkretų darbuotoją. Tai tie dalykai numatyti, juos reikia įgyvendinti“, – kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Smurtavusiai moteriai gresia bauda, areštas ar net dveji metai kalėjime.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.