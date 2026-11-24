Šiemet pinigus pradėję taškyti jau nuo balandžio, kai atgavo antrosios pensijų pakopos santaupas, dauguma lietuvių išlaidas Kalėdoms planuoja jau atsargiau. Nerimą žmonėms kelia kylančios kainos, pabrangęs šildymas ir degalai. Dauguma lietuvių Kalėdoms planuoja išleisti panašias sumas kaip pernai – vidutiniškai apie 180 € dovanoms ir apie 100 € vaišėms. Na, ir dar apie pusšimtį eurų naujametiniam stalui.
Dar vienas rusų karinis dronas įskrido į Lenkijos teritoriją. Vakar prieš vidurnaktį pavojaus sirenos skambėjo Lenkijos rytinėje dalyje, netoli sienos su Ukraina, ir nors į NATO oro erdvę įskrido rusiškas dronas, tačiau, ilgai netrukęs, grįžo atgal į Ukrainą. Lenkija kur kas dažniau sulaukia tyčinių ar netyčinių provokacijų iš Rusijos nei Lietuva ar kitos Baltijos šalys. Ekspertai svarsto, gali būti, kad rusai mažiau provokuoja mus, nes žino, kad turime ir rimtą kozirį – Kaliningrado tranzitą. O būtent dėl šios savo teritorijos Kremlius, atrodo, iš tiesų nerimauja.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje.