O. Ivanovskos teigimu, oficialų nutarimą K. Budanovas turėtų gauti trečiadienį, lapkričio 25 d. Ji pažymėjo, kad pagal valstybės tarnautojų kalbos vartojimą einant pareigas reglamentuojančias nuostatas už pirmą pažeidimą gali būti skiriamas įspėjimas.
„Kai aukšto rango valstybės pareigūnas pasisako viešai, atsakomybė už įstatymo laikymąsi turi būti griežčiausia“
„Tačiau šiuo atveju nusprendžiau įspėjimu neapsiriboti: kai aukšto rango valstybės pareigūnas pasisako viešai, atsakomybė už įstatymo laikymąsi turi būti griežčiausia, todėl iš karto priėmėme nutarimą skirti 3,4 tūkst. grivinų baudą“, – sakė komisarė.
O. Ivanovska pridūrė, kad K. Budanovas „nesidangstė karo padėtimi, ypatingomis aplinkybėmis ar savo pareigomis, bet prisiėmė atsakomybę kaip paprastas pilietis“.
Lapkričio 2 d. netoli Kyjivo esančiame Petropavlivska Borščahivkos kaime prie privataus namo susirinko kelios dešimtys žmonių. Socialiniuose tinkluose buvo paskelbta, kad name laikoma apie 40 žmonių, tarp jų savavališkai iš karinių dalinių pasišalinę kariai ir mobilizuoti vyrai.
Tą vakarą, kilus susirėmimams tarp susirinkusių žmonių ir policijos, prie namo atvyko K. Budanovas. Įėjęs į vidų jis rado 14 metų berniuką ir su juo kalbėjo rusiškai.
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