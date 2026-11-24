Apie tai praneša Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
„Jeigu Putinui nepatinka Ukrainos smūgiai jo naftos perdirbimo gamykloms, jis gali įsakyti nutraukti karą. Jeigu jis nenori, kad būtų smogiama jo karo laivams, jis gali įsakyti nutraukti karą“, – pabrėžė ministras.
A. Sybiha taip pat priminė apie 432 tūkst. Rusijos karių, kurių šalis šiemet neteko mūšio lauke, tačiau taip ir nepriartėjo prie savo invazijos tikslų.
„Akivaizdu, kad jam tai nerūpi. Gana skųstis. Nutraukite karą“, – pabrėžė Ukrainos diplomatijos vadovas.
Ukraina atakuoja Rusijos gamyklas
Kremliaus vadovas pareiškė, jog Ukraina esą neatsižvelgia į JAV prezidento Donaldo Trumpo prašymus nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Diktatorius pagrasino surengti naujus atsakomuosius smūgius.
Pažymima, kad nuo spalio pabaigos Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė 15-ai didelių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Dėl šių atakų naftos perdirbimo apimtys Rusijoje sumažėjo 45 proc.
Anksčiau „RBC-Ukraine“ pranešė, kad pirmosiomis lapkričio dienomis Ukrainos gynybos pajėgos atakavo iškart penkias didžiausias Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
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