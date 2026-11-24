„Vakar informavau JAV Nacionalinio saugumo tarybą apie Rusijos raketų „Ch-101“ įvykdytą Lenkijos oro erdvės pažeidimą“, – antradienį socialiniame tinkle „X“ parašė Bogdanas Klichas.
B. Klichas pridūrė dar kartą aptaręs nuolatinio JAV karių dislokavimo Lenkijoje klausimą.
Susitikimas įvyko iki įvykstant naujausiam incidentui, kai naktį iš pirmadienio į antradienį į Lenkijos oro erdvę trumpam įskrido Rusijos žvalgybinis dronas.
Gynybos viceministras Cezary Tomczykas panašią informaciją Pentagono ir Valstybės departamento pareigūnams pateikė dar penktadienį.
Nuo tada nė vienas aukšto rango Vašingtono pareigūnas šio klausimo viešai nekomentavo.
Baltieji rūmai į užklausą neatsakė
Naujienų agentūrai PAP paklausus apie incidentą, Valstybės departamentas ir Pentagonas pasiūlė kreiptis į Lenkijos gynybos ministeriją, o Baltieji rūmai į užklausą neatsakė.
Penktadienį ryte, Rusijai atakuojant Ukrainą, trys Rusijoje pagamintos sparnuotosios raketos „Ch-101“ įskrido į Lenkijos oro erdvę ir nukrito šalies pietrytinėje dalyje.
Naktį iš pirmadienio į antradienį, per dar vieną Rusijos smūgį Ukrainai, netoli Lenkijos rytuose prie sienos su Ukraina esančio Dorohusko kaimo, į Lenkijos oro erdvę trumpam įskrido Rusijos žvalgybinis dronas. Pakeitęs kursą, jis nuskriejo atgal Ukrainos link.
Pasak Lenkijos pareigūnų, abiem atvejais Rusija sąmoningai pažeidė Lenkijos oro erdvę.
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