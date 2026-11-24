Laišką EK pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen) ir EVT pirmininkui Antonio Costai (Antoniju Koštai) kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda pasirašė Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos, Suomijos ir Švedijos premjerai, antradienį pranešė Prezidentūra.
Jie ragina EK teisėkūros siūlymuose numatyti nuostatas, padėsiančias suvaldyti nebūtinas Rusijos piliečių keliones.
„Būsimos gairės dėl Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas nagrinėjimo, be kitų priemonių, bus itin svarbios. Šiose gairėse turi būti aiškiai nurodyta, kaip užkirsti kelią nebūtinoms Rusijos piliečių kelionėms į valstybių narių teritoriją, įskaitant dalyvavimą Europos sporto renginiuose, siekiant suformuoti bendrą požiūrį, atitinkantį EVT poziciją“, – teigiama laiške.
Valstybių vadovai taip pat paragino Bendrijos nares neišduoti vizų Rusijos ir Baltarusijos sportininkams, nes tai sudarytų jiems sąlygas dalyvauti sporto renginiuose visoje ES.
„Sporto ir geopolitikos atskirti neįmanoma. Šis principas jau yra įtvirtintas ES politikoje. EVT yra konstatavusi, kad „kol Ukrainoje nebus užtikrinta teisinga ir ilgalaikė taika, Rusijos ir Baltarusijos dalyvavimas tarptautiniuose sporto ir kultūros renginiuose neturėtų būti normalizuojamas, ypač demonstruojant nacionalinius simbolius“. Atėjo laikas šią nuostatą įgyvendinti praktiškai“, – rašoma laiške.
ES turi parodyti Rusijai, kad invazija į Ukrainą jai neatneš jokios naudo
Pasak kreipimosi, ES turi parodyti Rusijai, kad invazija į Ukrainą jai neatneš jokios naudos, tvirtai remdama Kyjivą bei didindama karinės agresijos kainą Maskvai, rodant netoleranciją šios veiksmams.
Šalių teigimu, pastarojo meto įvykiai sporto pasaulyje kelia grėsmę pasiųsti priešingą žinią ir normalizuoti agresiją. Valstybių vadovai įspėjo, kad Rusijos komandoms ir sportininkams leidus dalyvauti Europos sporto renginiuose, Kremlius tai laikytų savo pergale.
BNS rašė, kad ES su 22-uoju sankcijų paketu pirmadienį pasiūlė drausti Rusijos sportininkams ir komandoms varžytis sporto renginiuose bloko teritorijoje, demonstruoti oficialius simbolius bei riboti Rusijos rėmėjų finansinius srautus sporto ir kultūros asociacijoms Europoje.
Tokios sankcijos planuojamos tuo metu, kai dalis sporto federacijų atsisako prieštarauti, kad Rusijos sportininkai vėl galėtų dalyvauti jų renginiuose.
Pavyzdžiui, Dakare vykusiose Jaunimo olimpinėse žaidynėse per atidarymo ceremoniją spalį Rusijos komanda žygiavo su savo nacionaline vėliava.
Suomijos vyriausybė anksčiau lapkritį jau paskelbė apribojanti vizų išdavimą Rusijos sportininkams. Netrukus panašų draudimą paskelbė Norvegija, prie siekio prisijungė Švedija.
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