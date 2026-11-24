Tai jis pareiškė antradienį Užhorode per žuvusių Ukrainos gynėjų pagerbimo ceremoniją, kurioje dalyvavo kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Šiandien kuriame naują mūsų šalių santykių etapą. Noriu iš karto pasidžiaugti, kad per palyginti trumpą laiką – vos kelias savaites – mums pavyko pasiekti svarbių susitarimų su Ukraina dešimčia klausimų, susijusių su vengrų tautinės mažumos kalbinėmis, kultūrinėmis ir švietimo teisėmis“, – sakė P. Magyaras.
Jis taip pat padėkojo V. Zelenskiui už galimybę kartu pagerbti Ukrainos karių, žuvusių ginant šalį nuo Rusijos agresijos, atminimą.
Vengrijos premjeras prisiminė pirmą kartą šiose kapinėse apsilankęs 2024 m., kai dar buvo opozicijos politikas. Tuomet jis atvyko į Ukrainą po Rusijos smūgio vaikų ligoninei „Ochmatdyt“ Kyjive.
„Grįždamas iš tos kelionės jau buvau apsilankęs šiose kapinėse. O šiandien turėjau galimybę pamatyti, kaip gražiai jos nuo to laiko sutvarkytos ir kokia ori tapo ši vieta“, – pridūrė jis.
Magyaro apsilankymas Ukrainoje
P. Magyaro vizitas Užkarpatėje yra pirmasis jo apsilankymas Ukrainoje nuo tada, kai pradėjo eiti premjero pareigas.
Po žuvusių Ukrainos karių pagerbimo Užhorode V. Zelenskis padėkojo Vengrijos ministrui pirmininkui už tai, kad vizitą pradėjo parodydamas tokią pagarbą Ukrainos gynėjams.
„Tai labai svarbus susitikimas tiek mūsų santykių su šalimi kaimyne, tiek santykių su Europos Sąjunga požiūriu. Darome viską, kas būtina, kad būtų atvertos Ukrainos stojimo į ES derybų skyrių grupės. Mūsų politika nesikeičia. Dažnai padarome daugiau nei kitos šalys, jau įstojusios į ES. Taip pat darome viską, kas būtina, kad mūsų santykiai su kaimynėmis taptų glaudesni ir konstruktyvesni. Tai dabar vyksta santykiuose su Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Moldova“, – sakė V. Zelenskis.
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