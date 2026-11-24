Atsakydamas į klausimą apie svarstomas galimybes suteikti Ukrainai saugumo garantijas pagal NATO penktojo straipsnio pavyzdį, jis pažymėjo, kad šis straipsnis „turi prasmę tik NATO kontekste“.
Budapešto memorandumas
„Vargu ar jis veiktų atskirai, be NATO mechanizmo. Daug paprasčiau ir veiksmingiau būtų tiesiog priimti Ukrainą į NATO, užuot kūrus abejotinus ir praktiškai neveiksmingus modelius, kurie būtų panašūs į liūdnai pagarsėjusį Budapešto memorandumą“, – pabrėžė parlamentaras.
NATO penktajame straipsnyje numatyta, kad ginkluotas vienos Aljanso valstybės narės užpuolimas laikomas visų jo narių užpuolimu.
Kaip anksčiau pranešė „Unian“, JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris pareiškė, kad artimiausiomis savaitėmis Vašingtonas planuoja surengti konsultacijas su Ukrainos, Rusijos ir Europos atstovais dėl naujos Europos saugumo architektūros.
Pasak jo, D. Trumpas pasirengęs svarstyti galimybę suteikti Ukrainai saugumo garantijas pagal NATO penktojo straipsnio pavyzdį, o tai galėtų tapti svarbia sąlyga siekiant ilgalaikės taikos. J. Kushneris tvirtina, kad Rusija esą taip pat pasirengusi aptarti tokias garantijas.
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