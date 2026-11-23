Atsakomybę už sekmadienį surengtas atakas prisiėmė Kyjivas. Ukraina pastaruoju metu sustiprino smūgius Rusijai toli nuo fronto linijos.
Libija jau daugelį metų susiskaldžiusi į vakarinę dalį, kurią valdo JT pripažįstama vyriausybė, ir rytinę, kurioje veikia konkuruojanti administracija, remiama karinio vado ir Rusijos sąjungininko Khalifos Haftaro.
Abi dėl valdžios visoje šalyje besivaržančios Libijos vyriausybės dėl atakų prie Bengazio kaltina viena kitą.
Bengazyje įsikūrusi rytinės Libijos administracija pareiškė, kad atakomis buvo pažeistas Libijos suverenitetas, ir paragino atlikti tarptautinį tyrimą dėl „pranešimų apie Ukrainos kariškių, ekspertų ar karinių dalinių buvimą“ vakarinėje Libijos dalyje.
Libija kartu su Rusija pradės tyrimą
Rytinės Libijos valdžia rėmėsi informacija, kad Ukrainos pajėgų gali būti Misratos, Zavijos apylinkėse ir kitose vietovėse.
Vakarų Libijos valdžia į šiuos kaltinimus iš karto nesureagavo.
Rytų Libijos administracija taip pat pranešė kartu su Rusija pradėsianti savo tyrimą dėl atakų prieš laivus.
Jos teigimu, vienas iš atakuotų laivų po sustojimo pasipildyti degalų ir atsargų plaukė atgal į Rusiją.
„Rusija palaiko gerus santykius su Libijos nacionaline armija ir jos vadu Haftaru“, – sakė Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios konsultacijų bendrovės „Verisk Maplecroft“ analitikas Hamishas Kinnearas.
Pasak jo, Maskva „pastaraisiais metais siekė sustiprinti savo karinį buvimą Libijoje, iš dalies dėl to, kad po Basharo al Assado režimo žlugimo 2024 m. buvęs Rusijos atramos punktas Sirijoje nebėra toks tinkamas karinei bazei“.
Tačiau, H. Kinnearo teigimu, sėkminga ataka prieš Rusijos karo laivą, stovėjusį Libijos nacionalinės armijos kontroliuojamuose vandenyse, yra skaudus smūgis tiek Rusijai, tiek K. Haftarui.
Po pirmosios iš dviejų atakų prieš laivus Tripolyje įsikūrusi vyriausybė pareiškė, kad „neteisėtų užsienio pajėgų priėmimas ir leidimas joms naudotis šalies infrastruktūra sudaro sąlygas užsienio konfliktams persimesti į Libiją“.
Tripolio valdžia taip pat pareiškė susirūpinimą dėl „rizikos, kylančios įtraukiant civilinius uostus ir kitus objektus į veiklą, susijusią su užsienio konfliktais“.
Ukraina pirmadienį prisiėmė atsakomybę už abi atakas, surengtas jūriniais dronais.
Per Rusijos karą prieš Ukrainą, prasidėjusį 2022 m. Maskvai surengus plataus masto invaziją, žuvo šimtai tūkstančių žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus.
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