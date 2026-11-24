M. Rutte įspėjo, kad konkuruojančios karinės struktūros krizės metu galėtų stabdyti sprendimų priėmimą, ir perspėjo, kad Rusijos „karinė mašina“ veikia visu pajėgumu ir gali kelti grėsmę Europai dar ilgai po karo pabaigos.
„Aš nepritariu tam, kad visos šalys, turinčios savo kariuomenes, bendradarbiautų NATO, o dar ir turėtų didelę Europos struktūrą, nes tuomet, jei Putinas užpultų, mums pirmiausia prireiktų dviejų ar trijų savaičių, kad susitartume, kas ką darys, o kol mes nuspręsime, jis greičiausiai jau bus pasiekęs Roterdamą. Štai toks yra mano argumentas“, – sako jis.
Markas Rute perspėjo visą Europą
„Visada laikiausi nuomonės, kad jei turite Europos kariuomenę, negalite turėti ir nacionalinių kariuomenių. Jungtinės Valstijos turi vieną kariuomenę“, – priduria jis.
„Nėra atskirų Niujorko ar Kalifornijos valstijų kariuomenių ar laivynų. Tai yra integruota Jungtinių Valstijų kariuomenė. Jei Europa sugebės tai įgyvendinti, puiku“, – aiškina M. Rutte.
NATO vadovas sako, kad būtent Rusijos veiksmai šiuo metu kelia ilgalaikę grėsmę NATO, nepriklausomai nuo to, kaip baigsis karas Ukrainoje.
„Mums gresia didžiuliai pavojai iš Rusijos pusės, o atsižvelgiant į tai, kad Rusija taip glaudžiai bendradarbiauja su Iranu, Kinija ir Šiaurės Korėja, žinome, kad šiuo metu Rusijos karinė mašina veikia visu pajėgumu“, – sako jis.
„Jos karo ekonomika nuolat auga, ir ji nesustos, kai, tikėkimės, vieną dieną karas prieš Ukrainą baigsis. Visa ta mašina jau sukurta ir veiks toliau“, – priduria M. Rutte.
NATO vadovas taip pat atmetė mintį, kad tik su Rusija ar Ukraina besiribojančios šalys susiduria su tiesiogine karine grėsme. Jis perspėjo, kad Maskvos tolimojo nuotolio raketos leidžia pasiekti bet kurią Europos sostinę.
„Leiskite man dar kartą pasakyti visiems čia esantiems, kurie nėra rytiniame flange: turiu jums naujienų. Jūs taip pat esate rytiniame flange. Šioms naujausioms Rusijos raketoms pasiekti Lisaboną, Romą ar Hagą – mano gimtąjį miestą – reikia tik penkiomis minutėmis daugiau laiko nei pasiekti Taliną, Varšuvą ar Helsinkį“, – kreipėsi jis.
„Taigi mes visi čia esame rytiniame flange. Baikime šią diskusiją apie tai, ar esate rytiniame flange, ar ne. Mes visi esame rytiniame flange“, – sako jis.
Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą, nuo to kenčia ir kitos šalys. Lenkijoje neseniai nukrito trys rusų raketos, o naktį iš pirmadienio į antradienį į Lenkiją įskrido, kaip manoma, rusų žvalgybinis dronas.
M. Rutte taip pat perspėjo, kad Europos tarpusavyje susieta infrastruktūra, įskaitant energetikos tinklus ir ryšių sistemas, yra pažeidžiama.
„Mes visi esame taikiniai, ir visi patiriame pasekmes, kai kalbama apie mūsų dujotiekius, kabelius, energetikos tinklus ir ekonomiką“, – sako jis.
M. Rutte pridūrė, kad NATO šalių gynyba reikalauja civilių gyventojų pasirengimo. Jis atkreipė dėmesį į Šiaurės Europos valstybes, kurios jau pradėjo mokyti gyventojus apie jų pareigas karo atveju.
„Tai iš tiesų reikalauja visos visuomenės pastangų“, – sako jis.
„Ir galiausiai, manau, vis dar Norvegija, Švedija, Danija ir Suomija, o galbūt dar viena ar dvi kitos šalys, kurios šioje srityje tikrai pirmauja ir aiškiai paaiškino savo piliečiams, ką jie turi daryti, jei prasidės karas – bent jau netrukdyti kariuomenei, bet būti naudingi, taip pat kaip užtikrinti, kad policija, greitosios pagalbos tarnybos ir ugniagesių tarnybos dirbtų kartu, visais įmanomais atvejais remdamos kariuomenę“, – akcentuoja M. Rutte.
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