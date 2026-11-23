Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutte pareiškimu, kurį jis išsakė Berlyne vykusioje 72-ojoje kasmetinėje NATO Parlamentinės Asamblėjos sesijoje.
Jis pažymėjo, kad neprieštarauja vieningų Europos ginkluotųjų pajėgų kūrimo idėjai. Vis dėlto M. Rutte pridūrė, kad tokiu atveju jos turėtų pakeisti Europos Sąjungos (ES) valstybių nacionalines kariuomenes, kad nebūtų dubliuojamos funkcijos ir pareigos.
„Mano pozicija visada buvo tokia: jeigu egzistuoja Europos ginkluotosios pajėgos, tuomet negali būti ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų. JAV turi vieningas ginkluotąsias pajėgas. Nėra atskiros kariuomenės ar karinio jūrų laivyno Niujorko ar Kalifornijos valstijai. Tai vieningos, integruotos ginkluotosios pajėgos. Jeigu Europa sugebėtų tai įgyvendinti – puiku“, – pareiškė NATO generalinis sekretorius.
Kartu Aljanso vadovas išreiškė abejonę, ar tokį modelį pavyktų įgyvendinti artimiausiu metu.
Sprendimų derinimo rizika Rusijos puolimo atveju
Aiškindamas savo poziciją, M. Rutte pateikė galimo Rusijos puolimo prieš Europos valstybes pavyzdį. Pasak jo, lygiagrečių struktūrų egzistavimas apsunkintų koordinavimą ir sprendimų priėmimą galėtų atidėti dviem ar trimis savaitėmis.
„Nes jeigu Putinas užpultų, mums pirmiausia prireiktų dviejų ar trijų savaičių susitarti, kas ką darys, o per tą laiką jis tikriausiai jau būtų pasiekęs Roterdamą, dar prieš mums priimant sprendimą“, – sakė NATO generalinis sekretorius.
Jis pabrėžė nerekomenduojantis, kad visos nacionalinės ginkluotosios pajėgos bendradarbiautų NATO sistemoje, o greta to dar būtų kuriama didelė bendra Europos struktūra.
Primename, kad M. Rutte pareiškė, jog agresorės Rusijos raginimai grįžti prie iki 1997 metų galiojusios Europos saugumo sistemos yra „nepriimtini“.
Be to, Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad po to, kai Rusijos raketos pažeidė šalies oro erdvę, NATO turi sustiprinti Lenkijos ir viso rytinio Aljanso flango oro gynybą.
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